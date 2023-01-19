"Есть замедление войны": Зеленский объяснил, почему ВСУ трудно продвигаться вперед

Причиной замедления боевых действий стала не только погода, отмечает глава Украинского государства.

Зеленский объяснил, почему ВСУ трудно продвигаться вперед/ Офис президента Украины, 93 ОМБр Холодный Яр

Война в Украине "сбавила обороты" не только из-за погодных условий, но и из-за недостатка нужного для продвижения вперед вооружения в украинской армии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Украинского завтрака в Давосе в четверг, 19 января. Он подчеркнул, что наше государство ожидает от партнеров решительных решений.

"Есть замедление процесса, замедление войны. Не только из-за того, что зима, а из-за прочности на поле боя. Мы ожидаем помощи и благодарны всем государствам, которые нас поддерживают", – подчеркнул Зеленский

Он отметил, что Западу известно, какого вооружения и каких боеприпасов не хватает ВСУ.

Зеленский также отреагировал на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который сказал, что ФРГ может передать Украине танки Leopard только после передачи Соединенными Штатами танков Abrams. По словам украинского президента, такая стратегия Германии не очень правильная, ведь в нынешних условиях нельзя оказывать только такую выборочную помощь.

"Мы не можем выезжать только на мотивированности и морали ВСУ. Это лишняя риторика. Есть конкретные вещи, от которых зависит устойчивость на поле боя, и мы этих вещей ожидаем... Это не очень правильная стратегия (решение Шольца передать танки Украине только после того, как США передадут свои – ред.). Не может быть избирательности или сегментированной помощи", – сказал Зеленский.

Предоставление Украине танков Leopard

Ранее сообщалось, что в Германии вскоре может быть принято решение о предоставлении Украине танков Leopard. Об этом пишет агентство Reuters. Отмечается, что о передаче тяжелой бронетехники говорят на уровне немецкого правительства.

Польша рассчитывает, что страны Европы передадут Украине до 100 танков. Варшава передает 14 танков Leopard. Должны определиться со своим решением Дания, Финляндия и Германия. Танки Leopard есть у 12 стран, но для того, чтобы их передали Киеву, нужно разрешение от Берлина, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Как стало известно, канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2, но выдвинул для этого одно условие президенту США Джо Байдену. Он сказал, что танки поедут в Украину только после того, как Вашингтон примет решение о поставке ВСУ боевых танков M1 Abrams.

У Байдена ответили Шольцу о поставках танков в Украину. В Белом доме считают, что каждая страна должна принимать собственное решение о предоставлении военной помощи Украине.

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