"100 Leopard – это капец оккупантам": эксперт сказал, как получение танков может изменить ситуацию в войне

Украине могут предоставить танки Leopard 2. Это наступательное вооружение позволит украинским воинам быстрее двигаться вперед и давать отпор оккупантам.

Получение Украиной танков Leopard может изменить ситуацию на фронте/ bundeswehr.de, скрин

Танки Leopard 2, о предоставлении которых Украине сейчас за рубежом идут бурные дискуссии, могут сильно изменить ситуацию на фронте. Это мощное наступательное вооружение, и если бы Украине дали 100 единиц такой техники, это существенно помогло бы украинским воинам продвигаться вперед и дать отпор врагу.

Об этом сказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в комментарии "24 каналу". Он отмечает, что решение по танкам может быть принято на ближайшей встрече в формате "Рамштайн".

Эксперт рассказал о преимуществах таких танков.

"Leopard 2 – это икона стиля, они очень мощные. У них очень хорошая пушка, она хорошо стабилизируется, они могут стрелять на ходу. 100 Leopard – это капец оккупантам", – отмечает Гетман.

Он рассказал, что в серийной версии Leopard 2 главным вооружением является 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall. Такая же установлена и на танки M1 Abrams.

У Leopard 2 по сравнению с танками Leopard 1 увеличен экипаж на одного человека – еще один член экипажа отвечает за выстрелы. Кроме этого, боевые машины лучше защищены от детонации – там стоят специальные пластины, которые в случае взрыва отводят взрывную волну в сторону от экипажа.

Броня на Leopard 2 может защитить от противотанкового оружия, например, от РПГ 7 или подобного.

Эксперт считает, что Украине может удаться собрать 300 танков, о необходимости которых говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Среди этого списка могут оказаться 100 танков Leopard, несколько британских Challenger 2, легкие французские танки и, возможно, американские Abrams.

Предоставление Украине танков Leopard

Ранее сообщалось, что в Германии вскоре может быть принято решение о предоставлении Украине танков Leopard. Об этом пишет агентство Reuters. Отмечается, что о передаче тяжелой бронетехники говорят на уровне немецкого правительства.

Польша рассчитывает, что страны Европы передадут Украине до 100 танков. Варшава передает 14 танков Leopard. Должны определиться со своим решением Дания, Финляндия и Германия. Танки Leopard есть у 12 стран, но для того, чтобы их передали Киеву, нужно разрешение от Берлина, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Как стало известно, канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2, но выдвинул для этого одно условие президенту США Джо Байдену. Он сказал, что танки поедут в Украину только после того, как Вашингтон примет решение о поставке ВСУ боевых танков M1 Abrams.

У Байдена ответили Шольцу о поставках танков в Украину. В Белом доме считают, что каждая страна должна принимать собственное решение о предоставлении военной помощи Украине.

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