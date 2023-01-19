"Режиму давно нужно положить конец": парень в 18 лет перешел границу РФ и решил воевать за Украину

В феврале прошлого года парень осудил войну России против Украины – к нему домой приходили правоохранители, а в колледже проводили "воспитательную беседу".

Россиянин призвал сограждан не верить пропаганде РФ и не идти на несправедливую войну / Скриншот YouTube-канал В. Золкина

Гражданин РФ в 18 лет перешел пешком границу страны-агрессора с Украиной и вступил в ряды легиона Свобода России. Еще в феврале он осудил полномасштабную российскую военную агрессию, после чего к нему домой приходили правоохранители, а в колледже вызывали на беседу. Он стал самым молодым легионером в своем подразделении и считает, что кровавому режиму в Кремле нужно положить конец.

На своем YouTube-канале журналист Владимир Золкин выложил видео с тренировочного лагеря легиона Свобода России. На одном из фрагментов видео – беседа с россиянином, который решил вступить в ряды легиона и воевать за Украину.

Парень, которому 18 лет, еще в феврале прошлого года осудил развязывание Россией полномасштабной войны против Украины. После этого, за антивоенные высказывания, к нему домой приходили правоохранители, а в колледже его вызывали на так называемую "воспитательную беседу". Причем парень был практически единственным студентом в своем колледже, который открыто выступил против войны.

В ноябре он принял для себя решение покинуть РФ и пойти воевать за свободу украинцев. Он перешел пешком две границы, а с декабря 2022 года проходит обучение в тренировочном лагере легиона Свобода России.

Доброволец в 18 лет приехал из России воевать за Украину / Скриншот YouTube-канал В. Золкина

"Дети будут ходить в школу, изучать эти моменты в истории и будут спрашивать: "Пап, а что ты сделал?". Он ответит: "А я уехал в Казахстан!". А я отвечу: "Я воевал за свободу, за свободу люди погибают и это правда. Риски есть везде и всегда. Но этому кровавому режиму давно уже нужно положить конец. И все в наших руках, и ваших", - сказал парень.

Также он призвал россиян не верить российской пропаганде и не принимать участие в преступной войне.

"Не поддавайтесь кремлевской пропаганде. Не и идите на преступную войну, не идите на убой. Всей этой ОПГ, которая захватила власть в России, наплевать на ваши жизни и жизни ваших близких. А для себя я сделал выбор", - подчеркнул он.

Легион свобода России

Легион свобода России – военное подразделение Вооруженных сил Украины, которое сформировано из российских военнопленных и добровольцев, перешедших на сторону Киев. О создании легиона было объявлено в марте. Бойцы принимают участие в боевых действиях.

В мае на тот момент советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на территории России появились ячейки легиона Свобода России. По его словам, люди начали подниматься на борьбу с режимом Путина.

Война России против Украины: