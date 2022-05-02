Арестович заявил, что на территории РФ начал действовать легион Свобода России

В легионе Свобода России, который выступил против путинского режима и вступил в войну на стороне Украины, многие ждут мобилизации, чтобы вооружиться.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на территории РФ появились ячейки легиона Свобода России. Такое название носит подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. В его состав входят бывшие военные РФ и россияне, которые раньше не были членами таких формирований.
"Уже есть легион Свобода России, который действует внутри России...У них есть родственники, друзья и так далее, и пошел огонь свободной России по РФ", – сказал Арестович 1 мая в эфире Фейгин Live.
По его словам, это второй неизбежный этап, которым наша страна не управляет.
Очаги этого легиона появились в разных регионах России, к ним присоединяются люди.
"Как-то автоматически процесс пошел, мы не считаем нужным туда лезть. Все, Россия поднимается. Люди поднимаются на вооруженную борьбу по всей РФ. И Россия будет свободной", – заявил советник главы ОП.
В легионе Свобода России, который выступил против путинского режима и вступил в войну на стороне Украины, многие ждут мобилизации, чтобы вооружиться.
"Люди, которые в этих ячейках, прямо говорят: "У нас оружия нет, но мы подождем мобилизацию"", – сказал Арестович.
Как сообщал Главред, из-за провала вторжения в Украину президент страны-агрессора России Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы объявить Украине войну вместо нынешней "специальной операции".
Как пишет британская газета The Sun, это позволило бы провести в России массовую мобилизацию и восполнить потери в рядах захватчиков, а также набрать больше призывников на срочную службу. Кроме того, в таком случае РФ смогла бы ввести военное положение и обратиться за поддержкой к своим международным союзникам, в частности, к Беларуси.
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