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Арестович заявил, что на территории РФ начал действовать легион Свобода России

2 мая 2022, 06:34

В легионе Свобода России, который выступил против путинского режима и вступил в войну на стороне Украины, многие ждут мобилизации, чтобы вооружиться.

Алексей Арестович
Алексей Арестович рассказал о легионе, который действует внутри России / "Фокус"

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на территории РФ появились ячейки легиона Свобода России. Такое название носит подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. В его состав входят бывшие военные РФ и россияне, которые раньше не были членами таких формирований.

"Уже есть легион Свобода России, который действует внутри России...У них есть родственники, друзья и так далее, и пошел огонь свободной России по РФ", – сказал Арестович 1 мая в эфире Фейгин Live.

По его словам, это второй неизбежный этап, которым наша страна не управляет.

Очаги этого легиона появились в разных регионах России, к ним присоединяются люди.

"Как-то автоматически процесс пошел, мы не считаем нужным туда лезть. Все, Россия поднимается. Люди поднимаются на вооруженную борьбу по всей РФ. И Россия будет свободной", – заявил советник главы ОП.

В легионе Свобода России, который выступил против путинского режима и вступил в войну на стороне Украины, многие ждут мобилизации, чтобы вооружиться.

"Люди, которые в этих ячейках, прямо говорят: "У нас оружия нет, но мы подождем мобилизацию"", – сказал Арестович.

Как сообщал Главред, из-за провала вторжения в Украину президент страны-агрессора России Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы объявить Украине войну вместо нынешней "специальной операции".

Как пишет британская газета The Sun, это позволило бы провести в России массовую мобилизацию и восполнить потери в рядах захватчиков, а также набрать больше призывников на срочную службу. Кроме того, в таком случае РФ смогла бы ввести военное положение и обратиться за поддержкой к своим международным союзникам, в частности, к Беларуси.

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