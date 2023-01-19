Я не уверен, что Путин еще жив – Зеленский

Тот президент РФ, который "иногда появляется на хромакее", может оказаться на самом деле и не Путиным, считает украинский лидер.

Зеленский считает, что Путина уже может не быть в живых/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский выразил неуверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин еще жив.

Об этом он заявил во время выступления на Украинском завтраке в Давосе. Он отмечает, что уже нельзя точно утверждать, что Путин жив и он сам принимает решения в РФ.

"Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, что он жив, или это он принимает решения, или кто там принимает решения. Что за круг лиц? У меня нет такой информации", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что когда кто-то говорит о возможности мирных переговоров, то уже непонятно, с кем их проводить.

"Мы сейчас с вами общаемся – вы точно знаете, кто я, а я точно знаю, кто вы. Есть свидетели нашей жизни. И даже если мы говорим о разных вещах, мы можем достичь консенсуса. Мне кажется, что Россия должна сначала найти "кого-то", а потом предложить" что-то", – говорит украинский лидер.

Также он добавил, что Украина сделала всё от себя зависящее, чтобы освободить свои территории с помощью дипломатии. Он подчеркнул, что возможные мирные переговоры еще не будут означать мир.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор имеет тайных союзников в Европе. Сейчас они пытаются скрыть свою симпатию к главе Кремля, но еще год назад они приезжали к нему в Москву и хвалили его методы.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что кратчайшим путем к завершению войны и переходу к дипломатии есть успехи Украины на фронте. Поэтому США и другие государства снабжают Украину оружием, чтобы она могла эффективно давать отпор российским оккупантам на поле боя.

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