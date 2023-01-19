glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Я не уверен, что Путин еще жив – Зеленский

19 января 2023, 12:29
Тот президент РФ, который "иногда появляется на хромакее", может оказаться на самом деле и не Путиным, считает украинский лидер.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский считает, что Путина уже может не быть в живых/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский выразил неуверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин еще жив.

Об этом он заявил во время выступления на Украинском завтраке в Давосе. Он отмечает, что уже нельзя точно утверждать, что Путин жив и он сам принимает решения в РФ.

"Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, что он жив, или это он принимает решения, или кто там принимает решения. Что за круг лиц? У меня нет такой информации", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что когда кто-то говорит о возможности мирных переговоров, то уже непонятно, с кем их проводить.

"Мы сейчас с вами общаемся – вы точно знаете, кто я, а я точно знаю, кто вы. Есть свидетели нашей жизни. И даже если мы говорим о разных вещах, мы можем достичь консенсуса. Мне кажется, что Россия должна сначала найти "кого-то", а потом предложить" что-то", – говорит украинский лидер.

Также он добавил, что Украина сделала всё от себя зависящее, чтобы освободить свои территории с помощью дипломатии. Он подчеркнул, что возможные мирные переговоры еще не будут означать мир.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор имеет тайных союзников в Европе. Сейчас они пытаются скрыть свою симпатию к главе Кремля, но еще год назад они приезжали к нему в Москву и хвалили его методы.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что кратчайшим путем к завершению войны и переходу к дипломатии есть успехи Украины на фронте. Поэтому США и другие государства снабжают Украину оружием, чтобы она могла эффективно давать отпор российским оккупантам на поле боя.

Вас также может заинтересовать:

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:05

"100 Leopard – это капец оккупантам": эксперт сказал, как получение танков может изменить ситуацию в войне

12:59

Польша поставила ФРГ ультиматум: либо Берлин одобрит Leopard для ВСУ, либо Варшава даст их самаВидео

12:29

Я не уверен, что Путин еще жив – ЗеленскийВидео

12:06

Гаубицы, боеприпасы, гранатометы: Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

12:04

"Режиму давно нужно положить конец": парень в 18 лет перешел границу РФ и решил воевать за УкраинуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:00

Россия в отчаянии: Александр Коваленко - о возможностях Украины уничтожать Х-22 и С-400Видео

11:54

В горах пропал без вести популярный голливудский актер

11:50

Опытные хозяйки при варке картофеля добавляют в воду секретный ингредиент: невероятный фокусВидео

11:48

Рисовая вода для волос: рецепт здоровых, блестящих и шелковистых локонов

Реклама
11:24

Киевлянке отказали в собеседовании, потому что общается только на украинском и английскомВидео

10:24

Зеленский в Давосе пристыдил Германию из-за колебаний относительно поставок танков в Украину

10:19

Банка джема: Шакира рассказала, как обнаружила измену мужаВидео

10:03

Как поздравить с Крещением: светлые поздравления в светлый день

10:00

Чем заменить соду в блинчиках: 6 лайфхаков для пышного лакомства, которое тает во ртуВидео

09:52

США уже готовы помочь Украине бороться за Крым – The New York TimesВидео

09:47

Париж рассматривает передачу Украине своих основных танков Leclerc - Politico

09:45

Популярная российская актриса сломала позвоночникВидео

09:21

Нумерологический гороскоп на 2023: новые свершения, трансформации и успех

09:11

Война в Украине на пороге кульминации: эксперт спрогнозировал сроки нового наступления РФВидео

08:49

"Это просто какой-то ад": врачи рассказали, как принимали раненых в Броварах сразу после трагедииВидео

Реклама
08:30

Гороскоп на сегодня 19 января 2023: Тельцам – энергия, свершения, а Девам – выдержка и самообладание

08:22

"Жизнь оккупантов станет очень неудобной": Ходжес намекнул на "бавовну" в Крыму

08:00

День Иоана Предтечи 20 января – чего нельзя ни в коем случае делать, приметы и традиции

07:49

Зубная паста, банановая кожура и еще 7 необычных способов: чем лучше всего чистить сереброВидео

07:40

У Байдена ответили Шольцу о поставках танков в Украину: "Каждая страна принимает собственное решение"

07:11

Кроме танков Британия предоставит Украине еще более 200 единиц бронетехники

07:05

Чем опасна старая картошка: нужно соблюдать 3 правила, чтобы не отравиться

06:48

Танков и ATACAMS не будет: СМИ выяснили, что войдет в новый пакет военной помощи США Украине

06:41

Про "700 тысяч российских войск": в чем нестыковкамнение

05:32

Гороскоп на февраль 2023 года для Овнов: защита небес, прибыль и новые возможностиВидео

05:30

Как варить гречку: вас поразит невероятная хитрость опытных хозяекВидео

04:10

Сыр с циферками: зачем производители вставляют пластиковые номерки в продуктВидео

03:25

Виталина Ющенко показала пышное декольте и рельефные мышцы в коротком топе

03:20

Космический пирог для всей семьи: безупречный рецепт, который покорил весь мирВидео

02:55

Лекарство с тысячелетней репутацией: для чего нужно алоэ в доме и как оно может навредить

01:30

Горячая Уэнсдей: Дженна Ортега взволновала новым образомВидео

00:52

Все помещение было в огне, детей доставали через окна – мама спасенной девочки в БроварахВидео

00:51

Почему на Крещение никогда нельзя плакать: приметы на 19 января и что нельзя делатьВидео

00:38

Россия тайно перебрасывает в Беларусь своих солдат: журналисты узнали, как оккупанты это делаютВидео

18 января, среда
23:28

Шольц готов передать Украине танки Leopard 2, однако есть одно важное условие - СМИВидео

Реклама
23:10

Какие 3 цветка нужно поставить в квартире, чтобы весь негатив убрать и деньги привлечьВидео

22:35

США готовят один из крупнейших пакетов помощи Украине: без танков, но с БТР Stryker - СМИВидео

22:31

Вся покрыта пятнами: Долина на Мальдивах шокировала внешним видомВидео

22:10

Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушатьВидео

21:58

Напиток будет испорчен: почему нельзя заливать кофе кипятком – ответ вас удивитВидео

21:26

"Уже не первый инцидент": авиаэксперт объяснил, из-за чего мог упасть вертолет в БроварахВидео

21:24

Катастрофа в Броварах: Россия распространяет дикие фейки про трагедиюВидео

21:21

"Мы поймем, выживет ли Украина": Дуда заявил, что вскоре наступит решающий момент в войнеВидео

21:01

Пошли в садик и не вернулись: катастрофа в Броварах забрала у мужчины сразу жену и дочьВидео

20:42

"Невозможно поверить": шокированная Тина Кароль показала совместное фото с МонастырскимВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять