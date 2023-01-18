"Хвалили его методы": у Путина до сих пор есть тайные союзники в Европе – премьер Испании

Сейчас они скрывают свою симпатию к российскому диктатору, но еще год назад приезжали к нему.

У Путина до сих пор есть тайные союзники в Европе, заявил премьер Испании/ сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор имеет тайных союзников в Европе. Сейчас они пытаются скрыть свою симпатию к главе Кремля, но еще год назад они приезжали к нему в Москву и хвалили его методы.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января, пишет La Vanguardia. Он призвал не допустить к власти в европейских странах экстремистские партии, которые разделяют стремления главы Кремля "расколоть мир и вернуть время назад". По его словам, в случае прихода к власти в определенных странах таких партий эти государства могут начать разрушаться изнутри.

Санчес назвал экстремистскими партиями крайне правые политические движения, которые в последнее время получили поддержку консервативных политических сил, после чего получили шанс войти в правительств государств Запада.

"Российский самодержец не одинок в своем реакционном стремлении расколоть мир и повернуть время вспять. У него есть много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии к Путину, но всего год назад приезжали к нему и хвалили его методы", – говорит Санчес.

Он подчеркнул, что в Европе нужно бороться с риском прихода к власти крайне правых сил так же, как украинцы воюют с российскими оккупантами. А оружием в этой борьбе европейцев должны быть демократия, прозрачность и эффективная политика.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что кратчайшим путем к завершению войны и переходу к дипломатии есть успехи Украины на фронте. Поэтому США и другие государства снабжают Украину оружием, чтобы она могла эффективно давать отпор российским оккупантам на поле боя.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин может заявить о второй волне мобилизации или объявить войну Украине в ближайшие дни. Возможно, это произойдет уже сегодня, 18 января. Такое развитие событий не исключают в американском Институте изучения войны (ISW).

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