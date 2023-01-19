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"Это просто какой-то ад": врачи рассказали, как принимали раненых в Броварах сразу после трагедии

19 января 2023, 08:49
В медучреждение города начали прибывать пострадавшие в первые минуты после падения вертолета. Родители несли на руках своих раненых детей.
Бровары
Врачи рассказали, как принимали раненых в Броварах сразу после трагедии/ Магнолия-ТВ, Telegram

В Броварах утром 19 января упал вертолет с высшим руководством Министерства внутренних дел Украины. Он серьезно задел детский сад и окончательно разбился возле жилого дома. Медики больницы города вспомнили первые минуты после трагедии, когда к ним начали привозить пациентов, и описывают это как ад.

Одна из медсестер рассказала, что узнала о трагедии от своей дочери по телефону. Об этом говорится в репортаже "Суспильного".

"О том, что произошло, я узнала, когда мне позвонила дочь. Говорит, мама, жди, сейчас у вас будет жесть. Так и было", – говорит одна из медсестер больницы в Броварах.

Другая медсестра отмечает, что то утро было похоже на ад. Она рассказала, что у нее до сих пор стоят перед глазами дети, которых привозили в медучреждение родители. Одна девочка ей запомнилась больше всего.

"У нее была такая курточка, вся разорванная, сквозь дыры из нее сыпался пух. Потом сразу забежал другой мужчина еще с одной девочкой на руках. Кричит: "Куда?" Я ответила, что сразу в реанимацию. А дальше стали заносить больше детей, третье, четвертое ... Это просто какой-то ад", – вспоминает медсестра.

Врач медучреждения Сергей Викторович рассказал, что был на работе с половины восьмого утра.

"О том, что произошло, узнал, когда нам стали заносить пациентов. А потом уже прочитал в новостях. Сейчас всем оказывается помощь. Родственники и пострадавшие пока общаться ни с кем не хотят", – говорит врач.

Падение вертолета с руководством МВД в Броварах

В среду, 18 января, в Броварах Киевской области возле детского сада, в котором были дети, упал вертолет. Он задел детсад и полетел в сторону жилого дома. В результате его падения вспыхнул пожар на большой территории.

Позже стало известно, что в результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел Украины. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД. Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В СБУ назвали три версии причин крушения вертолета в Броварах:

  • нарушение правил полета;
  • техническая неисправность вертолета;
  • преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Поисково-спасательные работы были завершены в 15:45 в среду, 18 января. По последним данным, погибли 14 человек, из них один ребенок. Девять человек, которые погибли, находились на борту вертолета. Пострадало 25 человек, из них 11 детей.

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