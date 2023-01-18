В СБУ назвали три версии причин крушения вертолета в Броварах

Служба безопасности Украины открыла производство из-за авиакатастрофы вертолета в Броварах Киевской области. Рассматриваются три версии трагедии.
Как сообщается в Telegram-канале СБУ, есть несколько версий падения вертолета, а именно:
- нарушение правил полета;
- техническая неисправность вертолета;
- преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.
Сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали авиакатастрофы.
Согласно предварительным данным, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, среди которых 3 детей. Госпитализированы 30 человек, среди них 12 детей. Поисковые работы продолжаются.
Вертолет упал возле детского сада, погиб глава МВД: Зеленский сделал заявление о трагедии в Броварах
Падение вертолета в Броварах 18 января
В среду, 18 января, в Броварах Киевской области возле детского сада, в котором были дети, упал вертолет. Вспыхнул пожар. В саду находились дети и сотрудники заведения.
Позже стало известно, что в результате крушения вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь Юрий Лубкович.
Монастырский отправлялся на вертолете в командировку. Цель – рабочая поездка в одну из горячих точек на войне России против Украины.
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