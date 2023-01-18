Глава МВД Монастырский отправлялся на вертолете в одну из горячих точек – Офис президента

На борту вертолета, который потерпел крушение в Броварах Киевской области, было 9 человек, они погибли, сказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Денис Монастырский / МВД Украины

Министр внутренних дел Денис Монастырский отправлялся на вертолете в командировку. Цель – рабочая поездка в одну из горячих точек на войне России против Украины. На борту вертолета, катастрофа которого произошла в Броварах Киевской области, находилось 9 человек. Они погибли. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Во время брифинга в Броварах он рассказал о том, что министр Монастырский отправлялся в одной из горячих точек на войне.

"Цель полета – по делам. В одну из точек… можно так сказать… горячих, которые есть у нас в стране, где проходят боевые действия. Туда направлялся министр внутренних дел", - сказал чиновник и добавил, что другие сведения должны появиться позже.

Представитель руководителя Национальной полиции Марьяна Рева сказала, что на борту вертолета было 9 человек. Будет проведена идентификация. Согласно ее сообщению, сейчас рано говорить о предварительных причинах аварии. Должна быть проведена работа специалистами.

Авиакатастрофа в Броварах

В городе Бровары Киевской области в среду утром, 18 января, разбился вертолет ГосЧС.

На борту находились руководители Министерства внутренних дел – глава ведомства Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Они погибли.

По информации ГосЧС, в результате катастрофы погибли 15 человек, включая экипаж вертолета.

По предварительной версии следствия, причиной авиакатастрофы в Броварах стала ошибка пилота.

Гибель руководства Министерства внутренних дел подтвердили советник министра Антон Геращенко и Кабинет министров.