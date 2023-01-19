Танков и ATACAMS не будет: СМИ выяснили, что войдет в новый пакет военной помощи США Украине

США завершают разработку крупного пакета военной помощи Украине, объем которого может составить 2,6 миллиарда долларов.

Боевая машина Stryker впервые войдет в пакет военной помощи США Украине / Фото Википедия

США намерены завершить формирование масштабного пакета военной помощи для Украины на общую сумму около 2,5 млрд долларов. Он является одним из крупнейших, объявленных с начала войны. В него впервые войдут боевые машины Stryker. При этом танков, о которых просит Украина, скорее всего не будет.

Как сообщает CNN со ссылкой на информированные источники, пакет еще не окончательно сформирован, но может быть предоставлен до конца недели.

Пакет военной помощи для Украины будет включать больше бронированных боевых машин Bradley, что в сочетании со Stryker является значительным увеличением количества бронетехники, которую США обязались предоставить Украине.

В список также вошли противоминные машины, известные как MRAP. При этом танки или ракеты дальнего радиуса действия типа ATACAMS, о которых неоднократно просила Украина, в пакет не войдут.

США пришлют Украине больше боеприпасов для артиллерийских систем и ракетных комплексов HIMARS.

Что известно о Stryker Stryker — семейство колёсных 8×8/4 боевых бронированных машин производства американской компании General Dynamics Land Systems. Stryker создан на базе канадского бронетранспортёра LAV III, который, в свою очередь, является глубокой модернизацией швейцарского бронетранспортёра Piranha III 8x8. Ряд боевых бронированных машин Stryker получил своё название в честь двух американских военнослужащих, награжденных посмертно высшей военной наградой США — Медалью Почёта: рядового первого класса Стюарта С. Страйкера, погибшего во Второй мировой войне, и специалиста 4-го ранга Роберта Ф. Страйкера, погибшего во Вьетнамской войне. Машины Stryker предназначены для оснащения механизированных бригад Армии США, созданных в начале 2000-х годов в соответствии с концепцией Brigade Combat Team и предназначенных для применения в конфликтах низкой интенсивности для транспортировки подразделений мотопехоты (обычно мотопехотного отделения) на поле боя, ведения ими боя из машины, огневой поддержки их в процессе и после спешивания. Эти бригады занимают промежуточное положение между "тяжёлыми" бронетанковыми бригадами, вооружёнными танками M1 Abrams и БМП M2 Bradley, и пехотными бригадами на бронеавтомобилях "Хамви". Вооружение различается для разных модификаций. Вооружение устанавливается на дистанционно управляемой установке Protector RWS сверху корпуса и может включать 12,7-мм пулемёт M2 "Браунинг" (боекомплект 2000 патронов), или 7,62-мм пулемёт M240 (4500 патронов), или 40-мм автоматический гранатомёт Mk19 (448 гранат). Кроме того, на установке размещаются шесть дымовых гранатомётов.

По данным издания Politico, США готовятся объявить о новом пакете помощи в пятницу, когда состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской военной базе "Рамштайн" в Германии.

По словам источников издания, в пакет помощи Украине войдут несколько восьмиколесных бронированных боевых машин Stryker, а также наземные бомбы малого диаметра, которые имеют радиус действия около 160 километров.

Источники Politico также отмечают, что военная помощь США вряд ли будет включать танки Abrams - основной боевой танк армии США.

Отметим, общая военная помощь администрации Байдена Украине составляет около 25 миллиардов долларов, из них более 24 миллиардов были предоставлены после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Военная помощь Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина совсем скоро сможет полностью решить вопрос предоставления танков. Мы уже "за полшага до этого", сказал глава МИД.

Польша отправит Украине около 14 танков Leopard. Ранее Варшава отправила Киеву более 260 танков времен Советского Союза. Решение передать немецкие танки должно стать началом новой помощи украинскому государству. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Германия пока отказывается передавать Украине танки Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин все же не исключает возможности передачи танков Украине. Однако немецкое государство сделает это только вместе со странами-союзниками.

Американское издание Politico со ссылкой на двух немецких чиновников написало, что позиция канцлера ФРГ Шольца по танкам Leopard для Украины серьезно зависит от действий президента США Джо Байдена. Журналисты отмечают, что из-за Берлина существуют проблемы в передаче танков Киеву – Польша предложила поставлять их путем широкого европейского альянса. Но для реэкспорта оружия немецкого производства все равно нужно разрешение Берлина.

17 января СМИ писали о том, что в Германии вскоре может быть принято решение о предоставлении Украине танков Leopard.

18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставке ВСУ боевых танков M1 Abrams.

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