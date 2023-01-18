США могут объявить о дополнительной военной помощи Украине уже в конце этой недели

Джон Кирби пообещал, что пакеты военной помощи будут модифицированы так, чтобы они соответствовали потребностям Украины

Джон Кирби анонсировал новый пакет помощи для Украины / Фото defense.gov

Белый дом может объявить о дополнительной помощи Украине уже в конце этой недели. При этом пока что неизвестно, будут ли в пакете танки для украинцев.

"Вы продолжите слышать о дополнительных пакетах помощи в области безопасности, дополнительных вооружений и средств для Украины, которые поступают из Соединенных Штатов, возможно, уже в конце этой недели", - сказал спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает CNN.

На вопрос о том, будут ли в анонсированном пакете помощи танки, Кирби не ответил. Он заявил, что "не хочет опережать то, о чем еще не объявили".

"Мы продолжим модифицировать эти пакеты так, чтобы они соответствовали потребностям Украины. Если мы не можем этого обеспечить, мы будем работать с другими союзниками и партнерами", - сказал он.

Кирби также отметил, что США приложат усилия, чтобы привлечь президента России Владимира Путина к ответственности за военные преступления.

Поставки танков в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина совсем скоро сможет полностью решить вопрос предоставления танков. Мы уже "за полшага до этого", сказал глава МИД.

Польша отправит Украине около 14 танков Leopard. Ранее Варшава отправила Киеву более 260 танков времен Советского Союза. Решение передать немецкие танки должно стать началом новой помощи украинскому государству. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Германия пока отказывается передавать Украине танки Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин все же не исключает возможности передачи танков Украине. Однако немецкое государство сделает это только вместе со странами-союзниками.

Американское издание Politico со ссылкой на двух немецких чиновников написало, что позиция канцлера ФРГ Шольца по танкам Leopard для Украины серьезно зависит от действий президента США Джо Байдена. Журналисты отмечают, что из-за Берлина существуют проблемы в передаче танков Киеву – Польша предложила поставлять их путем широкого европейского альянса. Но для реэкспорта оружия немецкого производства все равно нужно разрешение Берлина.

17 января СМИ писали о том, что в Германии вскоре может быть принято решение о предоставлении Украине танков Leopard.

Другие новости: