Поисково-спасательные работы в Броварах завершили: данные о погибших резко изменились

Из-за авиакатастрофы пострадали 25 человек, среди них 11 детей.

Катастрофа в Броварах / УНИАН В'ячеслав Ратинський, скриншот

По состоянию на 15:45 18 января в Броварах были завершены поисково-спасательные работы.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram, на месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших.

"По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них один ребенок", - сказано в сообщении ГСЧС.

Также отмечается, что из-за авиакатастрофы пострадали 25 человек, среди них 11 детей.

Руководство МВД погибло в Броварах - что известно

18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

В результате трагедии погибли по меньшей мере 17 человек, еще 22 человека пострадали.

Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на борту вертолета ГСЧС погибли все.

В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.

В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.

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