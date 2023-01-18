Поисково-спасательные работы в Броварах завершили: данные о погибших резко изменились

По состоянию на 15:45 18 января в Броварах были завершены поисково-спасательные работы.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram, на месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших.
"По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них один ребенок", - сказано в сообщении ГСЧС.
Также отмечается, что из-за авиакатастрофы пострадали 25 человек, среди них 11 детей.
Руководство МВД погибло в Броварах - что известно
18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.
В результате трагедии погибли по меньшей мере 17 человек, еще 22 человека пострадали.
Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на борту вертолета ГСЧС погибли все.
В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.
В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.
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