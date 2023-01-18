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Клименко возглавил МВД вместо Монастырского

18 января 2023, 15:33
Клименко будет временно исполнять обязанности министра внутренних дел.
Игорь Клименко
Игорь Клименко / mvs.gov.ua

Кабинет министров Украины назначил Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главу Национальной полиции Украины.

Он временно будет исполнять обязанности министра внутренних дел, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел – главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел", - написал он.

Премьер добавил, что после обсуждения с Верховной Радой будет представление на назначение нового руководителя ведомства.

"Министерство внутренних дел - одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль

Руководство МВД погибло в Броварах - что известно

18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

В результате трагедии погибли по меньшей мере 17 человек, еще 22 человека пострадали.

Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на борту вертолета ГСЧС погибли все.

В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.

В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.

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