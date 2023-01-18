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Вертолет упал возле детского сада, погиб глава МВД: Зеленский сделал заявление о трагедии в Броварах

18 января 2023, 12:35
Служба безопасности Украины, Национальная полиция и другие подразделения будут устанавливать обстоятельства трагедии, сообщил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

В Броварах Киевской области разбился самолет ГосЧС. На месте его падения произошел пожар. Погибли люди. Среди них дети. Погибло руководство МВД – глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь ведомства Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета. СБУ и Нацполиция будут устанавливать обстоятельства трагедии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета.

Травмированы 25 человек, среди них 10 детей", - написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент сообщил, что по данным на момент сообщение погибли три ребенка. Вертолет упал на территорию одного из детских садов.

"По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов", - сказал глава государства.

СБУ и Нацполиция будут устанавливать все обстоятельства трагедии. На месте происшествия работают все службы.

"Поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего.

На месте трагедии работают все службы.

Мои соболезнования всем родным и близким погибших!

Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни забрало это черное утро!" – сказал Владимир Зеленский.

Авиакатастрофа в Броварах

В Броварах Киевской области 18 января разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На борту были руководители Министерства внутренних дел – министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Они погибли.

Вертолет упал на территории детского сада в Броварах, в котором были дети. Людей эвакуировали. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

По информации ГосЧС, в результате катастрофы погибли 15 человек, включая экипаж потерпевшего крушения вертолета.

Согласно предварительной версии следствия, причина катастрофы в Броварах – ошибка пилота.

новости Броваров Владимир Зеленский Киевская область
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