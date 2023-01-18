"Горел, кружил и выбирал наименьшее здание": свидетель о падении вертолета в Броварах

Очевидцы трагедии предполагают, что пилот вертолета мог перед падением пытаться увести воздушное судно от многоэтажек.

Вертолет перед падением горел и кружил, рассказывает свидетель трагедии в Броварах/ Telegram, Магнолия-ТВ, скрин

Вертолет, разбившийся в Броварах на Киевщине утром 18 января, перед окончательным падением кружил в воздухе и горел.

Об этом рассказывают очевидцы, которые увидели момент трагедии. Жительница соседнего дома предполагает, что пилот воздушного судна мог перед падением пытаться увести вертолет от многоэтажек.

"(Вертолет – ред.) кружил, горел и полетел в ту сторону. Я так поняла, что он выбрал тот объект, который был самый маленький. Потому что там двухэтажное здание, а здесь – десятиэтажная", – говорит Раиса Теплова, жительница дома, который расположен неподалеку от детского сада.

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Падение вертолета с руководством МВД в Броварах

В среду, 18 января, в Броварах Киевской области возле детского сада, в котором были дети, упал вертолет. Он задел детсад и полетел в сторону жилого дома. В результате его падения вспыхнул пожар на большой территории.

Позже стало известно, что в результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел Украины. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД. Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Всего по состоянию на это время известно о 18 погибших, в том числе трех детях. Из них 9 человек находились на борту вертолета. Травмированы 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей), их забрали в больницу.

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