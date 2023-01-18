"Вертолет снизился, ударился и вспыхнул": очевидец рассказал о моменте трагедии в Броварах

По словам очевидцев, воздушное судно перед падением в городе начало резко снижаться и задело детский сад.

Очевидец рассказал о моменте трагедии в Броварах/ Магнолия-ТВ, скрин

Вертолет с высшим руководством МВД Украины, который разбился в Броварах на Киевщине, перед падением резко снизился, после чего задел помещение детского сада и вспыхнул.

Об этом рассказывают очевидцы происшествия. Отмечается, что воздушное судно загорелось сразу после столкновения.

"Вертолет сделал три круга над "Форой" и полетел в центр, на эту сторону к школе. А потом резко начал снижаться и пошел на садик. А там уже ударился, загорелся и всё", – рассказывает местный житель.

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Падение вертолета с руководством МВД в Броварах

В среду, 18 января, в Броварах Киевской области возле детского сада, в котором были дети, упал вертолет. Он задел детсад и полетел в сторону жилого дома. В результате его падения вспыхнул пожар на большой территории.

Позже стало известно, что в результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел Украины. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД. Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В целом, согласно данным ГСЧС Украины, по состоянию 11:00 известно о 15 погибших, в том числе трех детях. Из них 9 человек находились на борту вертолета. Травмированы 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей), их забрали в больницу.

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