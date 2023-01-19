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Кроме танков Британия предоставит Украине еще более 200 единиц бронетехники

19 января 2023, 07:11
Глава британского МИД Джеймс Клеверли во время визита в Канаду завил, что Лондон будет продвигаться быстрее в вопросе предоставления Киеву военной помощи.

Владимир Зеленский, Джеймс Клеверли
Владимир Зеленский и Джеймс Клеверли / Фото president.gov.ua

Великобритания отправит в Украину еще более 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2. Об этом заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли во время визита в Канаду.

Дипломат отметил, что Лондон будет продвигаться быстрее в вопросе предоставления Киеву военной помощи.

"Британия решила поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", – сказал Клеверли.

Танки Challenger 2 для Украины

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о намерении поставить украинской стороне танки Challenger 2 и артиллерийские системы.

СМИ писали, что речь идет о передаче ВСУ танкового эскадрона. Четыре танка Challenger 2 – основных боевых танка сухопутных войск Соединенного Королевства – будут немедленно отправлены в Восточную Европу. Затем туда последуют еще восемь танков.

Бывший начальник генерального штаба британской армии Ричард Даннатт отметил, что 12 танков даже западного образца не будут иметь "реального значения" на фронте. Он считает, что нужно передать Украине 50 танков.

Танк Challenger 2 - что о нем известно

Challenger 2 ("Соперник") - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Боевая масса - 75 тонн, экипаж 4 человека.

Вооружение:

  • пушка 120-мм L30E4;
  • длина ствола, калибров 55;
  • боекомплект пушки 52;
  • прицелы: комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером, ночной тепловизорный, телескопический монокулярный, перископический панорамный стабилизированный;
  • пулемёты: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм L37A2.

Танки Челленджер 2 применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке.

В мае 2009 года BAE Systems объявила, что сворачивает производство танков данной модели в связи с отсутствием оборонного заказа со стороны правительства Великобритании.

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