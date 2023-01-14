Эскадрон танков для Украины: Британия отправляет ВСУ мощные Challenger 2

Решение об отправке в Украину британских танков Challenger 2 принял премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Речь идет о передаче ВСУ танкового эскадрона. Такую информацию публикует влиятельная The Independent со ссылкой на свои источники в правительстве.
При этом четыре танка Challenger 2 – основных боевых танка сухопутных войск Соединенного Королевства – будут немедленно отправлены в Восточную Европу. Затем туда последуют еще восемь танков.
По данным источника издания, Сунак объявит о своем решении президенту Украины Владимиру Зеленскому чуть позже 14 января.
Также подчеркивается, что глава британского правительства ясно дал понять, что Лондон "должен выполнять свои обязательства перед Украиной, и это должно включать в себя обеспечение необходимой техники для обороны и изменения баланса на поле боя".
Ранее сообщалось, что Великобритания разрабатывает механизм передачи Украине танков для борьбы с российской агрессией.
Такое поручение британский премьер-министр Риши Сунак дал министру обороны Бену Уоллесу.
Challenger 2 ("Соперник")
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Боевая масса 75 тонн, экипаж 4 человека.
Вооружение:
- Пушка 120-мм L30E4;
- Длина ствола, калибров 55;
- Боекомплект пушки 52;
- Прицелы: комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером, ночной тепловизорный, телескопический монокулярный, перископический панорамный стабилизированный;
- Пулемёты: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм L37A2.
Напомним, в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.
Украина в рамках крупного пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.
Ранее стало известно, что Украина и Франция договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны.
От Германии Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8.
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