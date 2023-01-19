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США уже готовы помочь Украине бороться за Крым – The New York Times

19 января 2023, 09:52
Ранее в Соединенных Штатах опасались эскалации, поэтому избегали предоставления Украине некоторых видов вооружения, которые могли бы достать до полуострова.
Украинские военные, ВСУ, Крым, США
США уже готовы помочь Украине бороться за Крым/ 93 ОМБр Холодный Яр, ua.depositphotos.com, скрин

В США после года полномасштабной войны РФ против Украины уже начала появляться готовность помочь нашему государству бороться за оккупированный Крым. Россияне используют захваченный полуостров как базу, с которой наносят сокрушительные удары по материковой Украине.

Теперь страхи Соединенных Штатов относительно возможной эскалации в войне уже почти полностью угасли. Поэтому традиционная позиция США о непредоставлении определенного оружия, которое может достать до Крыма, уже начинает смягчаться. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников, которые предоставили информацию на условиях анонимности.

Отмечается, что администрация Байдена после нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами начали признавать, что Украине может понадобиться сила для нанесения удара по Крыму, где РФ обустроила себе военные базы и куда стянули десятки тысяч российских военных.

В США уже придерживаются мнения, что если украинская армия сможет показать Путину, что он потерял контроль над Крымом, это поможет в переговорах с РФ.

Также в издании отмечают, что в Соединенных Штатах практически угасли опасения, что страна-агрессор Россия может применить в ответ тактическое ядерное оружие. Однако в США предупреждают, что такой риск всё равно остается.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прокомментировал новый пакет военной помощи Украине, который готовят в США. По его словам, бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB сделают менее безопасной ситуацию для оккупантов в Крыму.

Напомним, бывший командующий войск США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес выразил мнение, что украинские военные могут до февраля 2022 года создать условия для проведения операции по освобождению Крыма. Полностью деоккупировать полуостров Украина может до августа этого года. Но это будет зависеть от главного условия – получат или нет украинские военные нужное вооружение.

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