'Жизнь оккупантов станет очень неудобной': Ходжес намекнул на 'бавовну' в Крыму

Генерал в отставке Бен Ходжес прокомментировал новый пакет военной помощи Украине.

Бен Ходжес прокомментировал новый пакет военной помощи Украине / Фото t.me/informnapalm, 112.ua

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прокомментировал новый пакет военной помощи Украине, который готовят в США.

По его словам, бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB сделают менее безопасной ситуацию для оккупантов.

"Жизнь вот-вот станет очень неудобной для российского флота, авиации и грузчиков боеприпасов в Крыму, вдоль "сухопутного моста"... и, надеюсь, скоро для ремонтных бригад на Керченском мосту", - написал Ходжес в Twitter.

Как сообщал Главред, США намерены завершить формирование масштабного пакета военной помощи для Украины на общую сумму около 2,5 млрд долларов. Он является одним из крупнейших, объявленных с начала войны.

В него впервые войдут боевые машины Stryker, противоминные машины, известные как MRAP, а также наземные бомбы малого диаметра, которые имеют радиус действия около 160 километров.

При этом танков и ракет ATACAMS, о которых просит Украина, скорее всего не будет.

Также в Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

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