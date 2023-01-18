Украине могут отправить до 100 танков: у 12 стран есть Leopard, все ждут решения Германии

Ожидается решение по танкам Leopard для Украины от Дании, Финляндии, Германии и других государств, сказал польский премьер Матеуш Моравецкий.

Польша предоставит Украине 14 немецких танков Leopard - Моравецкий / Коллаж Bundeswehr, УНИАН

Польша рассчитывает, что страны Европы передадут Украине до 100 танков. Варшава передает 14 танков Leopard. Должны определиться со своим решением Дания, Финляндия и Германия. Танки Leopard есть у 12 стран, но для того, чтобы их передали Киеву, нужно разрешение от Берлина. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Как сообщает Bloomberg, он рассказал о том, что несколько недель назад говорил с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы убедить его приложить больше усилий для решения ситуации с танками Leopard для Украины.

По его словам, Польша даст 14 танков. Ожидаются действия со стороны Дании, Финляндии и Германии. Вероятно, Украина может получить до 100 танков.

"Несколько недель назад я разговаривал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и пытался убедить его сделать больше. Мы выделим наши 14 танков Leopard, и теперь мы ждем Leopard от Дании, Финляндии и Германии и других стран ЕС", - отметил Моравецкий.

Журналисты пишут, что 17 января Шольц заявил о переговорах с союзниками по танкам Leopard для Украины. По словам канцлера, любые решение подобного рода должны согласовываться со странами-партнерами.

Также указывается, что немецкие танки Leopard есть у 12 стран Европы. Но, чтобы отправить их Украине, нужно разрешение Берлина.

Танки Leopard для Украины

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава передаст Украине 14 немецких танков Leopard. Польское государство уже отправило Киеву более 260 танков времен Советского Союза и ожидает, что помощь Украине будет усиливаться.

17 января журналисты Reuters сообщили, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе страны-союзники Германии оказали давление на канцлера Олафа Шольца. Они настаивают на том, чтобы Германия не медлила и дала разрешение на поставки танков Leopard Украине.

Позже в информагентстве рассказали, что Германия в скором времени может принять решение о поставках танков Leopard Украине.

Такие переговоры ведутся на уровне немецкого правительства. После этого остальные страны смогут передавать свои танки Киеву.

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