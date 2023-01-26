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Новый Рамштайн и истребители для Украины: СМИ узнали о планах НАТО на февраль

26 января 2023, 17:59
Отдельное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое организуют Соединенные Штаты Америки, должно состояться 14 февраля.
Истредитель, F-16
Запад готовит план о поставке Украине истребителей в случае срочной необходимости - СМИ / wikimedia.org

Через 3 недели страны Североатлантического альянса проведут ряд встреч. В рамках одного из мероприятий состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. В ходе встречи государства могут обсудить разработку плана действий о предоставлении Киеву в будущем истребителей в случае срочной необходимости.

Как сообщает пресс-служба НАТО, в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 14-15 февраля пройдет заседания коллективного блока безопасности Запада на уровне министров обороны.

В первый день, 14 февраля, по инициативе США состоится отдельное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

По данным американского издания Politicо, одна из возможных тем встречи – обсуждение поставок истребителей Украине в рамках военной помощи. Вероятно, речь будет идти не о подписании документов о передаче Киеву военных самолетов, а разработке специального плана действий для поставок истребителей на случай, если они понадобятся украинским войскам в будущем.

Истребители F-16 для Украины

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра 20 января сделал заявление о том, что нидерландское правительство рассмотрит возможности поставок Украине F-16, если от Киева поступит соответствующий запрос. Амстердам будет изучать такую возможность "непредвзято", поскольку никаких "табу" на поставку боевой авиации украинскому государству не существует.

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер отметил, что Вашингтон на высоком уровне поддержит инициативы союзников относительно поставок Украине истребителей F-16.

Американцы положительно реагируют на любую помощь ВСУ.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига сказал, что Украина по итогам следующего Раммштайна ожидает положительного решения по предоставлению Киеву боевой авиации.

По мнению чиновника, Рамштайн-9 должен стать новой реальностью.

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