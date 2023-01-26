Действовали скрытно: в ВСУ рассказали детали ухода военных из Соледара

ВСУ отступили на заранее подготовленные позиции. В Соледарском районе продолжают идти жесткие бои.

ВСУ вышли из Соледара / 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты постоянно пытались захватить Соледар в Донецкой области. Последнее время штурм почти не прекращался и в самом городе шли бои. Украинское командование приняло решение о выводе защитников из Соледара, чтобы сохранить жизнь личного состава. Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал о том, как именно происходил этот отход войск.

Украинские военные отошли на заранее подготовленные рубежи обороны. Эта операция была хорошо организованной и максимально скрытной. Бойцы ВСУ отходили из Соледара под прикрытием.

"Не было никакой паники, не было никакого побега, не было никакого окружения, не было массированного взятия в плен", - сказал Череватый.

Несмотря на то, что украинские военные покинули город, в районе продолжаются жесткие бои. За прошедшие сутки враг совершил 85 обстрелов и произошло 8 боевых столкновений.

Череватый отметил, что Бахмут до сих пор остается самой горячей точкой на фронте. Украинским военным удалось выровнять линию обороны.

Бои за Соледар

В Соледаре, который находится в 15 км от Бахмута, продолжались ожесточенные бои.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 12 января сообщили, что российские оккупанты, вероятно, контролируют весь Соледар. Однако захват города не будет иметь важного оперативного значения и вряд ли предвещает неизбежное окружение Бахмута.

В Белом доме 12 января заявили, что не могут подтвердить, что Соледар находится под контролем оккупантов.

13 января заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что "ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои". По ее данным, враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

17 января сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают отражать атаки российских оккупантов в Соледаре Донецкой области.

25 января стало известно о том, что украинское военное командование решило вывести бойцов из Соледара. Защитники Украины заняли новые позиции в окрестностях города.

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