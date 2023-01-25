Авиакатастрофа в Броварах: эксперт рассказал о причине крушения вертолета

По словам эксперта, ошибка пилота чаще всего происходит на фоне технических неполадок.

Эксперт рассказал о причине падения вертолета в Броварах / Коллаж фото Нацполиция Украины, соцсети

В Броварах на Киевщине до сих пор вспоминают о страшной трагедии, которая произошла 18 января. Вертолет с руководством МВД Украины упал возле многоэтажки и зацепил детский сад, в результате чего там возник лютый пожар. Эта авиакатастрофа забрала жизни многих людей, но официальная причина крушения вертолета до сих пор не была озвучена.

Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. А. К. Антонова Валерий Романенко считает, что вертолет мог упасть из-за сильного тумана, который мог спровоцировать потерю пространственной ориентации. Об этом сообщает ТСН.ua.

"Это единственный повод, который мог привести к внезапной посадке. Человек перепутал или вверх летит, или вниз. Но там два пилота, на борту были еще люди, кабина не закрыта, там нет перегородки между пассажирским салоном и кабиной пилотов. Кажется маловероятным", - сказал Романенко.

По его данным, 75-80% авиакатастроф происходит из-за "человеческого фактора", однако эти ошибки чаще всего вызваны техническими проблемами. К тому же он обратил внимание на то, что на борту вертолета было два опытных и хорошо подготовленных пилота.

"Среди командиров вертолетов выше не бывает", - добавил Романенко.

Руководство МВД погибло в Броварах - что известно

18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

По данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Также известно о 25 пострадавших, среди которых 11 детей. Стоит отметить, что среди погибших оказалось 9 человек, которые находились на борту вертолета, там никто не выжил.

В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.

В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.

После трагедии Кабмин назначил главу Нацполиции Украины Игоря Клименко новым заместителем главы МВД и исполняющим обязанности министра внутренних дел.

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