Невозможно сдержать эмоций: Зеленский расплакался во время прощания с Монастырским

18 января Денис Монастырский и другое руководство МВД Украины погибли в результате крушения вертолета в Броварах.

В Украине прощаются с Денисом Монастырским / Коллаж фото УНИАН

18 января в Броварах произошла трагедия, которая затронула всю страну. Там упал вертолет, в котором было руководство Министерства внутренних дел Украины вместе с министром Денисом Монастырским. Все, кто был на борту, погибли.

Сегодня, 21 января, Украина прощается с погибшими. Президент Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой Зеленской пришли проститься с ними и поддержать родственников, которые до сих пор не могут смириться с утратой.

Владимир Зеленский и сам не смог сдержать свои слезы.

Стоит отметить, что в этот день чтят память погибших:

министр внутренних дел Украины Денис Монастырский,

его первый заместитель Евгений Енин,

государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,

заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк,

начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко,

старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко,

ведущий инспектора Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

Руководство МВД погибло в Броварах - что известно

18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

По данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Также известно о 25 пострадавших, среди которых 11 детей. Стоит отметить, что среди погибших оказалось 9 человек, которые находились на борту вертолета, там никто не выжил.

В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.

В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.

После трагедии Кабмин назначил главу Нацполиции Украины Игоря Клименко новым заместителем главы МВД и исполняющим обязанности министра внутренних дел.

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