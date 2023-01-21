Невозможно сдержать эмоций: Зеленский расплакался во время прощания с Монастырским

18 января в Броварах произошла трагедия, которая затронула всю страну. Там упал вертолет, в котором было руководство Министерства внутренних дел Украины вместе с министром Денисом Монастырским. Все, кто был на борту, погибли.
Сегодня, 21 января, Украина прощается с погибшими. Президент Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой Зеленской пришли проститься с ними и поддержать родственников, которые до сих пор не могут смириться с утратой.
Владимир Зеленский и сам не смог сдержать свои слезы.
Стоит отметить, что в этот день чтят память погибших:
- министр внутренних дел Украины Денис Монастырский,
- его первый заместитель Евгений Енин,
- государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,
- заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк,
- начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко,
- старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко,
- ведущий инспектора Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.
Руководство МВД погибло в Броварах - что известно
18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.
По данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Также известно о 25 пострадавших, среди которых 11 детей. Стоит отметить, что среди погибших оказалось 9 человек, которые находились на борту вертолета, там никто не выжил.
В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.
В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.
После трагедии Кабмин назначил главу Нацполиции Украины Игоря Клименко новым заместителем главы МВД и исполняющим обязанности министра внутренних дел.
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