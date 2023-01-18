За день до гибели докладывал Зеленскому: появилось последнее фото с Монастырским

За день до гибели Денис Монастырский докладывал Владимиру Зеленскому о ситуации в Днепре после ракетного удара.

Денис Монастырский погиб в результате авиакатастрофы в Броварах / Слуга Народа

В Броварах 18 января во время крушения вертолета погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и другие представители ведомства. Все они летели в Харьковскую область.

В Сети появилось последнее фото, на котором был запечатлен Денис Монастырский. Снимок был сделан за день до трагедии. Там видно, как еще живой министр сидит за одним столом рядом с президентом Владимиром Зеленским и докладывает о ситуации в Днепре после ракетного удара по жилому дому.

"Денис, Женя, Юра, каждый кто был на борту вертолета, были патриотами Украины, каждый на своем месте защищал и укреплял Украину. Мы будем помнить о Вас всегда. Ваши семьи всегда будут под защитой друзей и государства. Вечная Вам память, Друзья! ... Боль просто невыносимая", - написал Антон Геращенко.

Последнее фото Дениса Монастырского / соцсети​​​​​

Руководство МВД погибло в Броварах - что известно

18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

В результате трагедии погибли по меньшей мере 17 человек, еще 22 человека пострадали. Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на борту вертолета ГСЧС погибли все.

В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.

В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.

После трагедии Кабмин назначил главу Нацполиции Украины Игоря Клименко новым заместителем главы МВД и исполняющим обязанности министра внутренних дел.

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