Официально: ВСУ отвели из Соледара

Украинские войска отвели из Соледара Донецкой области. Соответствующее решение приняло украинское военное командование.
Об этом в среду, 25 января, сообщил в комментарии AFP представитель восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый.
По его словам, защитники Украины займут новые позиции в окрестностях города.
"После месяцев интенсивных боев, за последние недели украинская армия покинула (Соледар, — ред.) и отошла на окраины города на подготовленные позиции", — заявил он.
В то же время полковник рассказал Суспільному, что Силы обороны отведены для сохранения жизни личного состава.
По словам Череватого, украинские защитники выполнили основную задачу: не дали противнику системно прорваться на Донецком направлении и выйти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство.
"(ВСУ, – ред.) выбили максимально сил, в первую очередь живую силу личного состава, истощили врага", – сказал он.
Бои за Соледар
В Соледаре, который находится в 15 км от Бахмута, продолжались ожесточенные бои.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 12 января сообщили, что российские оккупанты, вероятно, контролируют весь Соледар. Однако захват города не будет иметь важного оперативного значения и вряд ли предвещает неизбежное окружение Бахмута.
В Белом доме 12 января заявили, что не могут подтвердить, что Соледар находится под контролем оккупантов.
13 января заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что "ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои". По ее данным, враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.
17 января сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают отражать атаки российских оккупантов в Соледаре Донецкой области.
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