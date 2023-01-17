РФ не смогла захватить Соледар: ВСУ отражают атаки и жгут оккупантов

Оккупанты не захватили Соледар, а подразделения ВСУ пытаются максимально обескровить врага.

ВСУ продолжают оборонительные бои в Соледаре / Тетяна Коваленко, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают отражать атаки российских оккупантов в Соледаре Донецкой области.

Об этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в комментарии Суспільному.

По его данным, украинские защитники находятся в Соледаре и дают отпор оккупантам РФ.

Представитель ВСУ уточнил, что РФ не захватила Соледар, а подразделения ВСУ выполняют две задачи: не дают оккупантам системно прорвать оборону и пытаются максимально обескровить врага.

"Наши подразделения находятся там и постоянно поражают огнем противника", — добавил Череватый.

Бои за Соледар

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области.

Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск.

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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