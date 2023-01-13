"Пиррова тактическая победа": оккупанты вероятно контролируют весь Соледар - ISW

Войска РФ, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины города. Украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре.

Украинские силы вероятно больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре / 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты, вероятно, контролируют весь Соледар. Однако захват города не будет иметь важное оперативное значение и вряд ли предвещает неминуемое окружение Бахмута. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

По данным аналитиков, войска РФ, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины города. Украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре.

В ISW отметили, что Генштаб ВСУ 12 января в основном не сообщал о том, что украинские силы отразили российские атаки на Соледар в сравнении со сводками днем ранее.

Минобороны России не сообщало о захвате Соледара российскими войсками, но официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поздравил российские войска с успешными наступательными действиями в населенном пункте.

"Все имеющиеся данные указывают на то, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре. Заявление президента Украины Владимира Зеленского от 12 января о том, что украинские силы сохраняют позиции в Соледаре, может иметь в виду оборонительные позиции рядом, но не в Соледаре", - говорится в отчете.

Российские источники утверждали, что российские силы ведут зачистку Соледара.

12 января российские блогеры разместили кадры, на которых "вагнеровцы" свободно гуляют по Соледару, и заявили, что они посещали населенный пункт вместе с российскими войсками.

Эксперты считают, что российские информационные операции преувеличили важность Соледара, что в лучшем случае является "пирровой тактической победой"

В ISW отметили, что захват Соледара не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими наземными коммуникациями в Бахмуте, а также не улучшит положение российских войск для окружения города в ближайшее время

По мнению аналитиков, оккупанты вероятно, захватили Соледар после того, как направили значительные ресурсы для тактической победы с большим истощением, что ускорит вероятную кульминацию ослабленных российских сил под Бахмутом.

Ситуация в Соледаре

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил о том, что его боевики якобы оккупировали Соледар.

Заявления российских оккупантов о якобы "захвате" Соледара в Донецкой области опроверг спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

В Институте изучения войны 11 января также заявили, что российские войска не захватили Соледар в Донецкой области, несмотря на несколько заявлений со стороны оккупантов о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении.

Вечером 11 января украинский военный сообщил, что ситуация в Соледаре Донецкой области очень сложная и следующие 24 часа будут критическими.

12 января министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты не могут подтвердить, что Соледар находится под контролем оккупантов. По его словам, в городе продолжаются динамичные бои.

Позже в этот же день замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что самые тяжелые бои продолжаются в районе Соледара. Враг продолжает свои штурмы, но несет значительные потери и не имеет успеха.

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