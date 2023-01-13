ВСУ пытаются удержать оборону: в Минобороны рассказали о боях за Соледар

Враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

За Соледар продолжаются тяжелые бои / 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, goodfon

В Министерстве обороны Украины рассказали о боях за Соледар Донецкой области.

"Ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои", - написала в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее данным, враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

"Наши бойцы смело пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы победим. Сомнений нет", - добавила Маляр.

Бои за Соледар

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области.

Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск.

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.

Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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