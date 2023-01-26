Мощная "бавовна" в РФ: россияне в панике сидят без света после "прилетов"

Губернатор Белгородской области заявил, что под обстрел якобы попал один из населенных пунктов.

Взрывы в Белгороде / Коллаж фото Telegram, УНИАН (иллюстративное фото)

В Белгородской области россияне в панике не могут найти себе места. Там опять произошла "бавовна". Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал якобы об обстреле одного из сел. После "прилетов" часть населенного пункта осталась без света.

"Под обстрел попала деревня Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, без света остается примерно половина села. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела", - написал Гладков.

Также он утверждал о том, что в области якобы работает российское ПВО.

Местные жители в шоке от того, что взрывы раздаются уже несколько часом. При этом они с каждым разом становились все громче и громче.

Сообщается, что взрывы прозвучали в районе поселков Дубовое и Северное Белгородской области.

"В Северном уже пол часа слышны хлопки ближайшие и далекие ... В районе спутника тоже самое, слышно все громче и громче ... Бахи слышны в районе Дубового с 13:00 и до сих пор", - пишут россияне

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму. Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.

25 января прогремели мощные взрывы в аннексированном Крыму. На этот раз громыхало в Сакском районе. Уточняется, что со стороны военного аэродрома заметили сильный дым. При этом местные жители жалуются, что часть села осталась без электроэнергии.

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