"Поймаем врага на ошибках": есть два сценария дальнейших событий на фронте – эксперт

По состоянию на сейчас возможны два сценария дальнейшего развития событий в войне России против Украины. Если Россия двинется в новое масштабное наступление, она может атаковать сразу с нескольких направлений.
Украине придется отбиваться от этих атак, однако затем она может поймать врага на ошибках. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду.
"Первый (сценарий – ред.) – Россия первой пойдет в наступление на севере, северо-востоке и юге (Харьковщина, Луганщина и запорожское направление как приоритетные). Мы отобьем эти атаки, и по их следствию перейдем к своему контрнаступлению, то есть поймаем врага на ошибках, которые он допустит", – отмечает Мусиенко.
Второй сценарий - если Украина начнет контрнаступление раньше российских войск и будет применять на 100% танки и всё, что сейчас имеет.
По обоим сценариям танки и бронетехника в целом очень нужны Украине, потому что они будут играть важную роль.
"Мы рассчитываем на то, что техника, которая должна поступать в Украину (бронетехника, артиллерия, ракеты и боеприпасы), будут помогать нам во время отражения российских атак. Причем этот уровень помощи Украине должен лишь увеличиваться", – говорит эксперт.
Ранее Мусиенко отмечал, что в России началась истерика после официального объявления западными странами о предоставлении Украине тяжелых танков. У россиян такая реакция из-за нескольких причин, одна из которых заключается в том, что у них мало возможностей отбиваться от этих танков.
Напомним, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что Украина должна постоянно проводить наступательные действия на отдельных участках, чтобы эффективно обороняться от российских захватчиков. По его словам, сидя в окопах не получится одержать победу в войне.
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