ВСУ сформируют ударные батальоны: Украина может получить от партнеров 24 истребителя

Не менее полугода необходимо для обучения пилотов и команд наземного обслуживания, считает Юрий Игнат.

ВСУ могут передать самолеты F-16 / УНИАН, Скриншот

Запад может передать Украине 24 современных боевых истребителя, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Из них в Воздушных силах могут сформировать два батальона истребителей, в каждом из которых будет по 12 самолетов. Такое предположение спикер ВС высказал в комментарии испанскому изданию El Pais.

По его словам, современные боевые самолеты Украина может получить сразу из нескольких стран.

Какие истребители ждут в ВСУ:

американские истребители F-16;

французские боевые самолеты Rafale;

шведские самолеты Gripen.

Вместе с тем собеседник признал, что продолжающиеся политические дискуссии тормозят передачу современных западных истребителей сразу на поле боя.

При этом нужно не менее полугода на обучение пилотов и команд наземного обслуживания, добавил Игнат.

В статье также отмечается, что прежде всего Украина должна построить безопасную сеть аэродромов для приема западных истребителей.

Ранее Владимир Зеленский призвал увеличить военную помощь Украине для отражения вооруженной агрессии РФ.

Он также призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайн" для того, чтобы обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов в четверг министр иностранных дел Вопке Хукстра.

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