glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ сформируют ударные батальоны: Украина может получить от партнеров 24 истребителя

28 января 2023, 12:58
Не менее полугода необходимо для обучения пилотов и команд наземного обслуживания, считает Юрий Игнат.
F-16
ВСУ могут передать самолеты F-16 / УНИАН, Скриншот

Запад может передать Украине 24 современных боевых истребителя, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Из них в Воздушных силах могут сформировать два батальона истребителей, в каждом из которых будет по 12 самолетов. Такое предположение спикер ВС высказал в комментарии испанскому изданию El Pais.

По его словам, современные боевые самолеты Украина может получить сразу из нескольких стран.

Какие истребители ждут в ВСУ:

  • американские истребители F-16;
  • французские боевые самолеты Rafale;
  • шведские самолеты Gripen.

Вместе с тем собеседник признал, что продолжающиеся политические дискуссии тормозят передачу современных западных истребителей сразу на поле боя.

При этом нужно не менее полугода на обучение пилотов и команд наземного обслуживания, добавил Игнат.

В статье также отмечается, что прежде всего Украина должна построить безопасную сеть аэродромов для приема западных истребителей.

Ранее Владимир Зеленский призвал увеличить военную помощь Украине для отражения вооруженной агрессии РФ.

Он также призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайн" для того, чтобы обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов в четверг министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Читайте еще:

военный самолет F-16 истребитель-перехватчик Юрий Игнат
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:48

Скандал на Закарпатье: депутат из партии фанатов Орбана "сдала" область Венгрии

13:19

Нужно ли в драники добавлять яйца и муку: невероятные секреты опытных хозяекВидео

13:09

"Бесятся, потому что нет Javelin": у россиян истерика из-за предоставления Украине танков – экспертВидео

13:00

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам – размышления, Козерогам – сентиментальность

12:58

ВСУ сформируют ударные батальоны: Украина может получить от партнеров 24 истребителяВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:53

Капризы этих женщин моментально исполняются: имена дам, которые любят загонять мужчин под каблукВидео

12:42

5 вещей, которые не должны стоять в спальне: если их не убрать, вы не сможете выспаться

12:29

Эксперт назвал число танков, необходимых ВСУ для освобождения МелитополяВидео

12:00

Западные танки дадут Украине возможность начать деоккупацию Крыма и Донбасса - Мусиенко

Реклама
11:59

ЗРК SAMP-T для Украины: Италия и Франция купят 700 зенитных ракетВидео

11:45

Игнорировать нельзя: почему собаки воют и как это прекратить

11:34

"Война в окопах не даст победы": в Генштабе назвали условие успеха ВСУВидео

11:23

"Язык оккупантов": в Киево-Могилянской академии запретили говорить на русскомВидео

10:44

Удар по оккупантам в Макеевке: разведка Британии назвала реальное количество ликвидированных россиянВидео

10:37

Эксперт объяснил, стоит ли ждать наступления РФ с захватом новых территорий УкраиныВидео

10:30

Их любит госпожа Удача: 5 самых везучих знаков Зодиака

10:25

Защитники Украины оформили хет-трик: ВСУ "приземлили" самолет, вертолет и БпЛА россиян

09:56

"Как можно не поддерживать своего президента": Валюха из Сватов рвется на фронтВидео

09:54

Запад пообещал Украине в общей сложности 321 танк: посол во Франции рассказал о сроках поставокВидео

09:27

"Будут стоять натовские миротворцы": Кочетков озвучил исход войны России против УкраиныВидео

Реклама
09:21

Британия может передать Украине истребители только при одном условии – The TelegraphВидео

08:38

"Путин попрет на Киев": астролог Росс назвал "самый страшный месяц"

08:35

Сочнейшее куриное филе: как сварить, чтобы не стало сухим и "резиновым"Видео

08:30

Путин готов затянуть войну еще на шесть месяцев: в ISW назвали причину

08:30

Как быстро очистить грецкие орехи от шелухи: хитрый трюк и немного смекалкиВидео

08:20

Воевать придется значительному количеству украинцевмнение

08:18

Гороскоп на сегодня 28 января: Близнецы станут жертвой, а Рыбы – избранником удачиВидео

07:45

"Нет никаких предостережений": Данилов заявил, что Украина может бить по военным целям на территории РФВидео

07:12

Путин готовит новое большое наступление: в ISW назвали два возможных направленияВидео

06:36

"Нам надо пережить сложный период до 3 месяцев": Данилов оценил возможные сроки окончания войныВидео

06:20

Чонгарский капкан: левобережье Днепра может превратиться в "котел" для оккупантовмнение

03:45

Военный эксперт пояснил, как ВСУ выжигают врагов в Соледаре

03:20

Не выбрасывайте вчерашнее картофельное пюре: 2 безумных рецепта, которые спасут оставшееся блюдоВидео

02:35

Врежет дубак под – 20°: украинцы узнали сроки ледяного прогнозаВидео

02:02

"Мне пришлось показать мою загорелую грудь": Волочкова возмутила поклонников новым видеоВидео

00:54

Украина в феврале может получить истребители F-16 - СвитанВидео

00:51

Зачем 28 января нужно трижды постучать по деревянной лавочке: приметы и что нельзя делатьВидео

00:15

У россиян много мобилизованных и "железа", поэтому они готовят наступление к 24 февраля - ДаниловВидео

27 января, пятница
23:26

Почему Германия не спешит оказывать военную помощь Украине: аналитик указал на "подводные камни"Видео

22:51

Зачем 29 января выворачивали все наволочки в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
22:45

Сауна и танцы у плиты отменяются: готовим обалденно яркую и сочную свеклу на салат

22:09

"Об этом не может быть и речи": Германия грубо отказалась передавать Украине истребителиВидео

22:07

Гороскоп на февраль 2023 года для Скорпионов: глобальные перемены, удача и служебный романВидео

21:56

"Все в огне": Россия нанесла удар по жилому массиву в Часовом ЯруВидео

21:41

Путин захотел расширить территорию РФ и созвал Совбез: на какое направление диктатор положил глазВидео

21:35

"Украина - ничейная земля": Орбан огорошил новым скандальным заявлениемВидео

21:33

"Убийц выпускает": Валюха из Сватов гневно высказалась о ЗеленскомВидео

21:04

"Путина отодвинут – живого или мертвого": аналитик рассказал о возможном появлении второго "Хрущева"Видео

21:02

Зеленский назвал два города на фронте, где идут самые ожесточенные боиВидео

20:34

Гороскоп на февраль 2023 года для Тельцов: каких сюрпризов ждатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять