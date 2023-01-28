"Война в окопах не даст победы": в Генштабе назвали условие успеха ВСУ

Оборона должна быть активной, поэтому украинские военные должны проводить наступательные действия на отдельных участках, считает генерал Тарнавский.

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Украина должна постоянно проводить наступательные действия на отдельных участках, чтобы эффективно обороняться от российских захватчиков. Сидя в окопах не получится одержать победу в войне.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Он отмечает, что оборона должна быть активной.

"Оборона должна быть активна. Чтобы иметь успех, нужно постоянно на отдельных участках проводить наступательные действия. Да, они кратковременны, по сравнению с наступлением войск, они не значительны, но это должно быть. Войной в окопах мы победы не получим", – сказал он.

Он подчеркнул, что проведение таких наступательных действий позволит украинским военным лучше изучить врага, выявить его сильные и слабые стороны.

"Нужно постоянно учиться и самим. В первую очередь, в совершенстве владеть оружием и поражать цель с первого выстрела, маневрировать и моделировать ситуации. Ведь война – это хитрость помноженная на обученность личного состава. Командиры вверенных мне соединений, частей и подразделений это понимают и реализовывают на своих направлениях", – отмечает Тарнавский.

Напомним, западные страны в целом пообещали предоставить Киеву 321 тяжелый танк. Именно на такое количество единиц уже были официальные подтверждения от ряда стран, заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что нет никаких оговорок для украинских сил относительно нанесения ударов по военным целям на территории страны-агрессора России. Украинские военные могут это делать.

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