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Удар по оккупантах в Макеевке: разведка Британии назвала реальное количество ликвидированных россиян

28 января 2023, 10:44
Российская властная верхушка до последнего пыталась скрыть количество погибших.
Макеевка, взрыв
Разведка Британии назвала реальное количество ликвидированных россиян/ скрин, УНИАН

В результате удара ВСУ по месту расположения российских захватчиков в Макеевке были ликвидированы более 300 оккупантов.

Такие данные объявила разведка Великобритании. Отмечается, что страна-агрессор Россия пыталась скрыть реальное количество потерь. Чиновники в РФ не могли избегать комментариев относительно этого резонансного события, поэтому пытались выставить всё так, якобы в Макеевке было много раненых, а не убитых.

"По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены", ‒ отметили в британской разведке.

Большая разница между настоящим количеством ликвидированных оккупантов и числом, которое назвали в РФ, лишь в очередной раз доказывает, что в заявлениях Москвы постоянно присутствует дезинформация и ложь, подчеркнули в разведке Британии.

Удар по оккупантах в Макеевке

В ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Первоначально сообщалось, что в результате удара погибли примерно 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

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