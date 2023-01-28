Британия может передать Украине истребители только при одном условии – The Telegraph

В Королевских ВВС считают, якобы предоставление самолетов "сейчас не приоритет". Они их могут передать после вывода войск РФ с оккупированных территорий.

Британия может передать Украине истребители только при одном условии, говорят в британских ВВС/ Википедия

Великобритания могла бы передать Украине истребители, однако лишь тогда, когда российские оккупанты выйдут с оккупированных территорий.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленных лиц в британской армии. Однако в издании не уточняют, о выходе оккупантов на какие именно позиции идет речь.

В комментарии изданию один высокопоставленный источник Королевских ВВС в контексте отправки Украине самолетов подчеркнул: "Никогда не говори никогда". Однако этот человек сказал, что это сейчас якобы не приоритет.

При этом источник отметил, что истребители могут предоставить, "когда РФ будет изгнана из Украины, а украинцам нужно будет провести миссию воздушного контроля, чтобы защитить свое воздушное пространство". То есть речь идет о том, что самолеты могут предоставить для патрулирования воздушного пространства Украины уже после вывода российских войск.

Украина может получить истребители F-16

Ранее сообщилось, что через три недели страны НАТО проведут ряд встреч. В рамках одного из мероприятий состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Одной из тем этой встречи может стать обсуждение поставок истребителей Украине в пределах военной помощи.

Напомним, американская корпорация Lockheed Martin, выпускающая истребители F-16, готова нарастить производство этих самолетов. Их будут поставлять третьим странам, чтобы они могли передать Вооруженным силам Украины свои F-16.

В ВСУ назвали преимущества истребителей F-16. Такие самолеты могли бы помочь стране закрыть часть неба от атак российских оккупантов. Боевые самолеты способны сбивать крылатые ракеты. Во всех мировых государствах именно истребители перекрывают небо, а ПВО используется для защиты военных аэродромов, критической инфраструктуры и правительственных зданий, заявил пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов намекнул, что Украина может в скором времени получить американские истребители F-16.

В то же время Германия грубо отказалась передавать Украине истребители. Министр обороны Борис Писториус заявил, что истребители – "гораздо более сложная система", чем боевые танки. В ФРГ боятся из-за того, что самолеты имеют большую дальность действия и огневую мощь.

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