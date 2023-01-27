"Об этом не может быть и речи": Германия грубо отказалась передавать Украине истребители

В Германии заявили, что истребители - "гораздо более сложная система, чем танки.

Германия отказалась передавать Украине истребители / Коллаж фото УНИАН Википедия

Украине необходимо тяжелое вооружение и самолеты, чтобы защитить свои территории и освободить от российских оккупантов. Власти неоднократно просили западных партнеров передать истребители в качестве военной помощи. В Германии грубо отказали, заявив, что это невозможно. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус, сообщает Suddeutsche Zeitung.

Он убеждает, что истребители - "гораздо более сложная система, чем боевые танки. В Германии боятся из-за того, что самолеты имеют большую дальность действия и огневую мощь.

"Я думаю, что об этом не может быть и речи ... Там мы бы углубились в замеры, от которых я бы сейчас очень предостерегал", – сказал Писториус.

Истребители F-16 для Украины

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра 20 января сделал заявление о том, что нидерландское правительство рассмотрит возможности поставок Украине F-16, если от Киева поступит соответствующий запрос. Амстердам будет изучать такую возможность "непредвзято", поскольку никаких "табу" на поставку боевой авиации украинскому государству не существует.

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер отметил, что Вашингтон на высоком уровне поддержит инициативы союзников относительно поставок Украине истребителей F-16.

Американцы положительно реагируют на любую помощь ВСУ.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига сказал, что Украина по итогам следующего Раммштайна ожидает положительного решения по предоставлению Киеву боевой авиации.

По мнению чиновника, Рамштайн-9 должен стать новой реальностью.

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