У русских открылись глаза и они поняли, что война, которую начал российский диктатор Владимир Путин, отвратительная и бессмысленная. Они заговорили о том, что эту войну вообще не нужно было начинать. Некоторые россияне лично сказали это в комментарии CNN.
"Это отвратительно... им никогда не следовало начинать войну", - сказала россиянка.
Некоторые убеждены, что из-за давления Кремля и российских пропагандистов местные жители не могут получать полную информацию. При этом они не упомянули о том, что в интернете и соцсетях самостоятельно можно найти все необходимое.
"Людям надо объяснять события... было бы хорошо, если бы эксперты начали высказывать свое реальное мнение, а не выполнять приказы правительства и Путина", - говорят русские.
Некоторые пытаются снять с себя ответственность, Говоря о том, что "это война политиков". Но на самом деле в окопах сидят обычные россияне, которые убивают, насилуют и грабят украинцев.
"Я считаю, что это политическая война, а не война за народ. Пусть они это решают", – сказала россиянка.
В РФ до сих пор есть такие люди, которые убеждены, что сейчас вся война в Украине происходит не из-за Путина, а из-за "давления Запада". Они боятся, что передача танков Украине будет мешать россиянам "победить".
"Украинские танки будут мешать нашим войскам. Но мы собираемся выиграть, несмотря на это. Это лишь расширение конфликта", - сказал россиянин.
Ранее Алексей Данилов заявил о том, что страна-агрессор РФ хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту", зафиксировав статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение государства. По его словам, украинской стороне сейчас предлагают так называемую условную "38 параллель" (неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, — ред.).
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.
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