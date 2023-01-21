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Закроют часть неба и могут сбивать крылатые ракеты: в ВСУ назвали преимущества истребителей F-16

21 января 2023, 23:27
Во всех странах мира небо закрывается истребителями – системы ПВО используют больше для прикрытия военных аэродромов, сказал Юрий Игнат.
F-16, Юрий Игнат
Боевые самолеты F-16 помогут закрыть часть неба Украины - Игнат / Википедия, Командование Воздушных сил Украины

Поставки Украине истребителей F-16 могли бы помочь стране закрыть часть неба от атак российских оккупантов. Боевые самолеты способны сбивать крылатые ракеты. Во всех мировых государствах именно истребители перекрывают небо, а ПВО используется для защиты военных аэродромов, критической инфраструктуры и правительственных зданий. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

В эфире телеканала Киев он рассказал о том, что если Украина получит истребители F-16, появится возможность закрыть часть неба. Причем самолеты могут охотиться на вражеские крылатые ракеты. Баллистические ракеты истребитель уничтожать не может.

"Это так и есть во всех странах мира, что большинство страны перекрывается именно авиационными подразделениями. Есть самолеты, которые стоят на боевом дежурстве, и, если появляется угроза, они поднимаются в небо и вылетают перехватывать ракеты", - объяснил Игнат.

Также он добавил, что системы противовоздушной обороны используются государствами для прикрытия объектов более локального значения. Среди них военные аэродромы, критическая инфраструктуры и правительственные здания.

"Поэтому самолеты там - более основная часть ПВО, чем зенитные комплексы", - подчеркнул Юрий Игнат.

Самолеты F-16 для Украины

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра 20 января заявил, что Кабмин рассмотрит возможности поставок Украине F-16, если такой запрос последует из Киева.

Он подчеркнул, что Амстердам изучит вопрос "непредвзято", поскольку никаких "табу" на передачу Украине боевых самолетов не существует.

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер сказал, что Штаты на широком уровне поддержат инициативы стран-союзников по предоставлению Украине истребителей F-16. Вашингтон положительно отреагирует на любую помощь ВСУ.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига отметил, что Украина ожидает положительного решения о предоставлении боевой авиации по итогам уже следующего Раммштайна. Новая встреча ожидается в середине февраля.

Смотрите видео Главред - Украине для перелома в воздухе нужны истребители F-16

ПВО для Украины:

F-16 война России и Украины Юрий Игнат
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