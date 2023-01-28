"Нет никаких предостережений": Данилов заявил, что Украина может бить по военным целям на территории РФ

Если будут удары, они будут направляться только на военные объекты, которые имеют отношение к событиям на фронте. Украина не будет бить по инфраструктуре.

Данилов заявил, что Украина может бить по военным целям на территории РФ/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Нет никаких предостережений для украинских сил относительно нанесения ударов по военным целям на территории страны-агрессора России. Украинские военные могут это делать.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет "Радио Свобода". Таким образом он ответил на вопрос журналистов, может ли Украина получить разрешение, чтобы применять уже полученные вооружение от стран-партнеров для нанесения превентивных ударов по военным целям на территории РФ.

"То, что касается военных целей на территории России, у нас нет никаких предостережений. Я не понимаю, откуда появляются такие данные, что мы не можем попадать именно по военным целям", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что украинские военные точно не будут действовать так, как российские оккупанты. Если удары будут, то только по российским военным объектам, а не по инфраструктуре.

"Мы – не россияне и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы. Если мы будем работать, то это будут только военные объекты, которые непосредственно имеют отношение к тем процессам, которые происходят на фронте", – сказал секретарь СНБО.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на сегодня трудно предсказать возможные сроки завершения войны в Украине, впереди еще сложная работа на фронте. Но переломный момент в войне уже пройден. В то же время секретарь СНБО предупредил, что впереди Украину ждет несколько тяжелых месяцев.

Также Данилов отмечал, что к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля армия страны-агрессора России может активизировать боевые действия и перейти в полномасштабное наступление. Оккупанты могут сосредоточиться на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

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