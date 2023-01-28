Украина в феврале может получить истребители F-16 - Свитан

Украина уже в феврале может получить истребители F-16 от международных партнеров в качестве военной помощи. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, сообщает 24 канал.
Запад дает российскому диктатору время, чтобы тот вывел свои войска из Херсонской и Запорожской областей. Он не исключает, что Украина в один момент может получить сразу танки и авиацию.
"Дают еще время, а уже в середине февраля будет принято решение по F-16 и, скорее всего, одномоментной передачи танков и авиационной составляющей", – сказал Свитан.
Он акцентировал внимание на том, что истребители необходимы, ведь они смогут прикрывать технику, с которой будут идти в наступление.
"Сама по себе броня и танки без прикрытия с воздуха – это хорошие цели для россиян. Поэтому они их просто пощёлкают, имея, например, Су-30, Су-34, Су-35 и самые современные типы ракет. Они смогут их на поле боя уничтожить, если будет стоять такая задача глобальная", – пояснил Свитан.
Украина может получить истребители F-16
Ранее сообщилось, что через три недели страны НАТО проведут ряд встреч. В рамках одного из мероприятий состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Одной из тем этой встречи может стать обсуждение поставок истребителей Украине в рамках военной помощи.
Напомним, американская корпорация Lockheed Martin, выпускающая истребители F-16, готова нарастить производство этих самолетов. Их будут поставлять третьим странам, чтобы они могли передать Вооруженным силам Украины свои F-16.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее намекнул, что уже может происходить подготовка к поставке американских истребителей F-16 Украине.
В ВСУ назвали преимущества истребителей F-16. Такие самолеты могли бы помочь стране закрыть часть неба от атак российских оккупантов. Боевые самолеты способны сбивать крылатые ракеты. Во всех мировых государствах именно истребители перекрывают небо, а ПВО используется для защиты военных аэродромов, критической инфраструктуры и правительственных зданий, заявил пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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