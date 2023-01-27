"Их ждут уже везде": политолог назвал два условия, при которых РФ сможет подобраться к Киеву

Александр Кочетков убежден, что РФ не сможет успешно повторить прошлогоднее наступление на Киев.

РФ не сможет уже добраться до Киева / Коллаж фото Минобороны РФ, Главред

Россияне могут дойти до пригорода Киева. Однако есть лишь два условия. Об этом в чате на Главреде рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Для того чтобы оккупанты смогли дойти до тех позиций, что были заняты в 2022 году, им понадобиться эффект неожиданности и огромное количество личного состава.

Кочетков также вспомнил о том, что происходило в феврале прошлого года, когда РФ решила пойти на Киев.

"В феврале 2022-го мы их не ждали, а точнее ждали, но думали, что агрессия будет на Донбассе. Мы продолжали считать Россию и ее руководство более рациональным, чем они есть. Нам и в голову не могло прийти, что эти идиоты попрутся через зараженную Чернобыльскую зону, через Рыжий лес, где зашкаливает радиация ... Также никто не предполагал, что россиянам так легко удастся зайти через Крым с юга", - сказал аналитик.

Кочетков убежден, что РФ не сможет дойти до пригорода Киева, если у нее на этом направлении будет менее 200 тысяч оккупантов. Однако такая огромная группировка с тяжелой техникой не сможет незаметно подобраться к Киеву.

"Ничего подобного повториться уже не может ... Их ждут уже везде. Мы поняли, что они конченые, абсолютно безголовые и совершенно не ценят жизнь ... Если Россия будет формировать такую группировку, Украина будет реагировать, она к этому готовится. Мы уже знаем, как встречать россиян, у нас уже есть чем встречать", - сказал Кочетков.

Риск повторного наступления на Киев

Военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общество будущего) Евгений Карась говорил, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от идеи захватить украинскую столицу. Это для него является единственным вариантом завершить войну на своих условиях. Однако президент РФ понимает, что дальше оккупантам придется бежать из Киева, потому что удержать город они не смогут.

Военно-политический аналитик Юрий Фёдоров заявил, что российские оккупанты не смогут добиться "успеха", если пойдут в новое наступление на Киев.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что армия РФ не сможет взять Киев в случае нового наступления. Российское войско обессилено, в России иссякают высокоточные боеприпасы. Поэтому в случае наступления на украинскую столицу оккупанты не смогут продвинуться далеко.

Другие новости: