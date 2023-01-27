glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Их ждут уже везде": политолог назвал два условия, при которых РФ сможет подобраться к Киеву

27 января 2023, 17:47
Александр Кочетков убежден, что РФ не сможет успешно повторить прошлогоднее наступление на Киев.
Александр Кочетков, российские оккупанты
РФ не сможет уже добраться до Киева / Коллаж фото Минобороны РФ, Главред

Россияне могут дойти до пригорода Киева. Однако есть лишь два условия. Об этом в чате на Главреде рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Для того чтобы оккупанты смогли дойти до тех позиций, что были заняты в 2022 году, им понадобиться эффект неожиданности и огромное количество личного состава.

Кочетков также вспомнил о том, что происходило в феврале прошлого года, когда РФ решила пойти на Киев.

"В феврале 2022-го мы их не ждали, а точнее ждали, но думали, что агрессия будет на Донбассе. Мы продолжали считать Россию и ее руководство более рациональным, чем они есть. Нам и в голову не могло прийти, что эти идиоты попрутся через зараженную Чернобыльскую зону, через Рыжий лес, где зашкаливает радиация ... Также никто не предполагал, что россиянам так легко удастся зайти через Крым с юга", - сказал аналитик.

Кочетков убежден, что РФ не сможет дойти до пригорода Киева, если у нее на этом направлении будет менее 200 тысяч оккупантов. Однако такая огромная группировка с тяжелой техникой не сможет незаметно подобраться к Киеву.

"Ничего подобного повториться уже не может ... Их ждут уже везде. Мы поняли, что они конченые, абсолютно безголовые и совершенно не ценят жизнь ... Если Россия будет формировать такую группировку, Украина будет реагировать, она к этому готовится. Мы уже знаем, как встречать россиян, у нас уже есть чем встречать", - сказал Кочетков.

Риск повторного наступления на Киев

Военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общество будущего) Евгений Карась говорил, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от идеи захватить украинскую столицу. Это для него является единственным вариантом завершить войну на своих условиях. Однако президент РФ понимает, что дальше оккупантам придется бежать из Киева, потому что удержать город они не смогут.

Военно-политический аналитик Юрий Фёдоров заявил, что российские оккупанты не смогут добиться "успеха", если пойдут в новое наступление на Киев.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что армия РФ не сможет взять Киев в случае нового наступления. Российское войско обессилено, в России иссякают высокоточные боеприпасы. Поэтому в случае наступления на украинскую столицу оккупанты не смогут продвинуться далеко.

Другие новости:

новости Киева война в Украине вторжение России Александр Кочетков
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:49

"Пройдет много месяцев": у Байдена пояснили, когда ВСУ получат американские танки Abrams

17:47

"Их ждут уже везде": политолог назвал два условия, при которых РФ сможет подобраться к КиевуВидео

17:27

Сочнейшее куриное филе: как сварить, чтобы не стало сухим и "резиновым"Видео

17:19

Король Чарльз III принял скандальное решение по своему братуВидео

17:09

От замкнутости до боязни неизвестного: как узнать характер по форме пальцев рукВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:01

"Не следовало начинать": россияне в панике набросились на Путина из-за войны в Украине - CNNВидео

16:56

Ламинирование бровей: раскрываем 4 секрета сохранения блестящего эффекта

16:51

Зачем 28 января нужно трижды постучать по деревянной лавочке: приметы и что нельзя делатьВидео

16:30

Угроза нового наступления РФ: у Зеленского раскрыли вероятный сценарийВидео

Реклама
16:29

Байден хочет приехать в Украину: в Белом доме назвали условиеВидео

16:27

Русские объявили Ефросинину террористкой

16:25

В Favbet рассказали, как обеспечили автономную работу офиса во время войны реклама

15:59

"Эти танки сгорят": президент Хорватии разразился истерическим заявлением из-за помощи УкраинеВидео

15:50

Освобождение Крыма с немецкими танками законно: в партии Шольца сделали громкое заявлениеВидео

15:49

"В зоне боевых действий будет ад и руины": Путин отдает приказы и готовит наступление - аналитикВидео

15:46

Дыхание свежего мороза: как правильно проветривать квартиру зимойВидео

15:44

Капризы этих дам моментально исполняются: имена женщин, которые любят загонять мужчин под каблук

15:30

Перекрутят любую ситуацию в свою пользу: 4 знака зодиака профессионально манипулируют людьмиВидео

15:21

Если забилась труба: 7 способов, как прочистить раковину на кухне без магазинной "химии"

15:18

С ковра вкуснее: почему кошка вытаскивает еду из миски

Реклама
15:10

Призыв во время мобилизации: в Киеве собирают данные о военнообязанныхВидео

15:03

Как быстро убрать пень с участка: 5 рабочих способов, которые помогут решить проблему

14:47

Перевозят первых лиц России: в Москве упал вертолет в аэропорту ВнуковоВидео

14:42

"Это она Леопардов просит для Украины?": россияне набросились на жену Петросяна

14:41

Угроза в начале февраля: эксперт "вычислил" вероятные даты нового удара РФВидео

14:32

Не выбрасывайте вчерашнее картофельное пюре: 2 безумных рецепта, которые спасут оставшееся блюдоВидео

14:07

"Газонокосилки прямо над головой": Полякова эмоционально рассказала об атаке вражеских дронов

14:04

На освобождение Крыма может уйти от 7 до 25 лет – политический экспертВидео

13:59

В РФ закатили истерику из-за поставок западных танков Украине: в ОП резко ответилиВидео

13:41

Самые модные стрижки боб 2023 – 5 вариантов, которые омолаживают образ и будоражат воображение

13:24

Юрист пояснил, что грозит выехавшим за границу незаконно мужчинам

13:00

"Вскоре в небе Украины": Данилов заинтриговал намеком на возможное получение истребителей F-16Видео

12:53

ВСУ с F-16 "решат вопрос" с Крымским мостом и базами РФ - экспертВидео

12:34

Дорофеева выпустила трогательный трек о любви на расстоянии из-за войны

12:04

РФ до 24 февраля устроит один из самых массовых ракетных ударов и пойдет в наступление – аналитикВидео

12:03

Больше никогда не слипнется: как на самом деле правильно варить рисВидео

11:53

Аналитик объяснил, почему Путин решился воевать с Украиной и с западным миромВидео

11:53

Тищенко выгнали из фракции Слуга народа после зашквара с поездкой в ТаиландВидео

11:30

Как отрастить роскошные волосы в домашних условиях: простейшие трюки, о которых многие забываютВидео

11:29

Не только Leopard: Польша даст Украине дополнительно 60 модернизированных танковВидео

Реклама
11:26

Закрывала лицо и отворачивалась: Тимошенко подловили на пляже в Дубае во время войныВидео

10:59

Комплексует из-за низкого роста: в Британии едко высмеяли коротышку ПутинаВидео

10:51

Целью был не Рогозин: СМИ узнали, на кого охотились ВСУ в ресторане Донецка

10:41

Мечты исполнятся по щелчку пальцев: три знака Зодиака целый год будут под покровительством ВселеннойВидео

10:26

Путин планирует годы войны: на Западе спрогнозировали сроки нового наступления РФВидео

10:22

Зачем класть сахар рядом с хлебом: не придется выбрасывать важный продукт

10:03

"Украина смогла бы доминировать на поле боя": в ОП сказали, какой техники не хватает ВСУ для победВидео

09:57

Страх покушения и отравления: СМИ рассказали, как распознать двойника ПутинаВидео

09:55

Дешево и сердито: почему в СССР женщины мыли голову стиральным порошком

09:34

Опасность нового массированного удара: в ОП назвали, чем РФ готова бить по УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять