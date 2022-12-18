Новое наступление на Киев: эксперт подробно объяснил, почему у оккупантов ничего не получится

Российским оккупантам не хватит живой силы для того, чтобы захватить украинскую столицу.

Россия не сможет захватить Киев / 93-я ОМБр Холодный Яр, Миноборони РФ

Российские оккупанты не смогут добиться "успеха", если пойдут в новое наступление на Киев. Об этом заявил военно-политический аналитик Юрий Фёдеров, сообщает Апостроф TV.

У России даже не хватит живой силы для захвата украинской столицы. Эксперт убежден, что 200 тысяч оккупантов будет мало, по его данным, нужно хотя бы в 2-3 раза больше. Он также напомнил, что Россия в течение нескольких месяцев так и не смогла захватить Бахмут в Донецкой области.

"Оккупанты крайне неуспешно, по-русски, в лоб, штурмуют хоть и хорошо защищенной, но небольшой город Бахмут, используя при этом около 30 тыс. человек. Для того, чтобы только подойти к Киеву нужно, наверное, в 5 раз больше личного состава, а чтобы взять его, еще больше. Поэтому те 200 тысяч, которые готовят вроде бы для наступления, это совсем не те силы, которыми можно взять Киев", - сказал аналитик.

Он добавил, что ВСУ смогут уничтожить врага артиллерией, ведь в зимнее время у них могут начаться серьезные логистические проблемы.

"Поэтому если Москва попытается еще раз организовать наступление на Киев, то оно провалится сто процентов", — добавил Федеров.

Вероятное наступление на Киев

Ранее военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общество будущего) Евгений Карась отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от идеи захватить украинскую столицу. Это для него является единственным вариантом завершить войну на своих условиях. Однако президент РФ понимает, что дальше оккупантам придется бежать из Киева, потому что удержать город они не смогут.

Напомним, военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан отмечал, что захватить Киев нынешней армии российских оккупантов невозможно – просто из-за нехватки людей. Он считает, что белорусская группировка войск оккупантов, скорее всего, будет переброшена Кремлем на другие направления.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что армия РФ не сможет взять Киев в случае нового наступления. Российское войско обессилено, в России иссякают высокоточные боеприпасы. Поэтому в случае наступления на украинскую столицу оккупанты не смогут продвинуться далеко.

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