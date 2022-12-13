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Велики ли шансы, что Россия повторно будет атаковать Киев: прогноз военного эксперта

13 декабря 2022, 08:32
Как считает военный эксперт Роман Свитан, белорусская группировка войск оккупантов, скорее всего, будет переброшена Кремлем на другие направления.
Киев, взрыв
Велики ли шансы, что Россия повторно будет атаковать Киев: прогноз военного эксперта / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Захватить Киев нынешней армии русских оккупантов попросту невозможно – попросту из-за нехватки людей. Об этом в рамках чата на Главреде заявил военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Для того чтобы взять Киев, России надо около двух миллионов человек. А такая численность армии для РФ – это сейчас из разряда фантастики. Так что взять Киев просто нереально. Та группировка войск, которая формируется на территории Беларуси, может в себя включать 10 тысяч россиян и 15 тысяч белорусских штыков, это максимум. А это корпус, чуть больше двух дивизий. Максимум, на что эта группировка будет способна, – удержать в режиме обороны Минск. Она даже не сможет удержать Беларусь, если на нее кто-то попытается напасть. Так что это не наступательное подразделение", − говорит он.

Как считает Свитан, белорусская группировка войск оккупантов, скорее всего, будет переброшена Кремлем на другие направления.

"Но эта группировка может быть переброшена, допустим, на Донбасс или на запорожский фронт для усиления обороны. Потому до весны со стороны Беларуси нам ничего не грозит", −подытожил он.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Возможность атаки россиян на Украину из Беларуси

Офицер ВСУ Игорь Лапин говорил, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины.

"Я убежден, что будет повторное наступление из Беларуси. Как только наши войска будут освобождать крупные города, например Херсон, это обязательно произойдет. Это же касается и Луганской и Донецкой областей. Это нужно россиянам, чтобы отвлечь внимание наших сил и растянуть тылы украинской армии", - сказал Лапин.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

По словам Арестовича, боеспособная группировка российской армии на территории Беларуси не будет сформирована "ни сегодня, ни завтра, ни через две-три недели". Накопить достаточно сил для такого наступления россиянам удастся не раньше, чем в конце ноября или в начале декабря.

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