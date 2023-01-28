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Запад пообещал Украине в общей сложности 321 танк: посол во Франции рассказал о сроках поставок

28 января 2023, 09:54
Такие танки нужны Украине как можно скорее. Если поставки будут в августе или сентябре, это будет очень поздно, подчеркнул посол.
Танк Leopard 2, Вадим Омельченко
Запад пообещал Украине в целом 321 танк, заявил посол Украины во Франции Омельченко/ bundeswehr.de УНИАН

Западные страны пообещали предоставить Киеву 321 тяжелый танк. Именно на такое количество единиц уже были официальные подтверждения от ряда стран.

Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в эфире французского канала BFMTV. Какие именно страны вызвались предоставить танки, он не уточнил.

"На сегодняшний день многие страны официально подтвердили свое согласие на поставку 321 тяжелого танка в Украину", – заявил дипломат.

Омельченко подчеркнул, что Украине важно получить такую помощь как можно скорее. Однако сроки поставок не всегда могут быть достаточно быстрыми.

"Что касается сроков поставок, то они варьируются в каждом конкретном случае. Некоторым нужно провести техническое обслуживание, другие решают вопросы логистики, третьи ждут получения других моделей, чтобы отдать те, которые они дают", – пояснил посол.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в танках как можно быстрее. Если они придут только в августе или сентябре, это будет очень поздно.

Украина получит танки Leopard 2

Ранее в СМИ сообщали, что Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Отмечалось, что Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. (Танковая рота обычно состоит из 10 танков, но согласно стандартам НАТО она включает в себя 14 танков).

После того, как немецкие СМИ сообщили о решении Шольца передать Украине танки Leopard 2, глава ОП Андрей Ермак написал о том, что танки нужны государству для восстановления своей территориальной целостности в международно признанных границах. Он подчеркнул, что несколько сотен танков помогут украинским военным в борьбе против РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

В то же время Польша готова отправить Украине 14 танков Leopard 2, а кроме них еще 60 модернизированных танков, в частности, РТ-91, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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