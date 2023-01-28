Путин готов затянуть войну еще на шесть месяцев: в ISW назвали причину

Владимир Путин также готовит новое наступление, пытаясь перехватить инициативу, отмечают аналитики.

Владимир Путин / скриншот YouTube

Президент России Владимир Путин готов затянуть полномасштабную войну против Украины еще на шесть месяцев.

Аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав информацию от издания Bloomberg, рассказали о цели диктатора.

По данным инсайдеров из Кремля, на которых ссылается издание, Путин готовит новое наступление, пытаясь перехватить инициативу, ведь он недоволен успехами ВСУ и провалом российских военных.

Диктатор опасается, что в феврале или марте ВСУ начнут атаковать с большей силой. Президент РФ решил делать ставку на то, что если он затянет время, то это позволит ему одержать победу на войне.

"Этот отчет согласуется с текущей оценкой и прогнозом ISW, что Кремль, вероятно, готовится к проведению решительных стратегических действий — скорее всего, в Луганской области — в следующие шесть месяцев с целью вернуть себе инициативу и положить конец текущей череде оперативных успехов Украины", - отметили аналитики.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля армия страны-агрессора России может активизировать боевые действия и перейти в полномасштабное наступление. Оккупанты могут сосредоточиться на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин захотел расширить территорию РФ, и поэтому созвал для обсуждения этого вопроса Совбез. Так, страна-агрессор сейчас имеет претензии к шельфу в Северном Ледовитом океане.

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