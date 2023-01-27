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Путин захотел расширить территорию РФ и созвал Совбез: на какое направление диктатор положил глаз

27 января 2023, 21:41
Еще в 2021 году Россия обратилась в ООН с просьбой пересмотреть континентальный шельф в Северном Ледовитом океане.
Путин захотел расширить территорию РФ и созвал Совбез: на какое направление диктатор положил глаз
Путин захотел расширить территорию Российской Федерации / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин захотел расширить территорию РФ, а потому созвал для обсуждения этого вопроса Совбез. Так, страна-агрессор сейчас имеет претензии к шельфу в Северном Ледовитом океане.

Как сообщает Reuters, еще в 2021 году Россия обратилась в ООН с просьбой пересмотреть континентальный шельф в Северном Ледовитом океане, где, как считают, есть важные залежи природного газа и нефти. Москва хотела получить юрисдикцию над значительно большей частью дна океана. Однако похожие претензии есть у Канады и Дании.

В соответствии с международным правом, континентальный шельф определяется как участок мелководья, что граничит с береговой линией страны. Платформа считается частью территории соответствующего государства, которое имеет право на эксплуатацию найденных на ней природных ресурсов.

"У нас сегодня, коллеги, есть несколько важных вопросов, которые касаются как внутренней повестки дня, так и вопроса внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане. Давайте работать", - цитирует Путина сайт Кремля.

Кремль не предоставил дополнительных подробностей о встрече, на которой присутствовали несколько высокопоставленных чиновников, в частности министр обороны Сергей Шойгу и глава внешней разведки Сергей Нарышкин.

Издание отмечает, что соседи России в Арктике все больше обеспокоены амбициями Москвы в этом стратегически важном регионе после того, как она направила десятки тысяч войск в Украину в феврале прошлого года. Страны-члены НАТО в последние годы активизировали военные учения в Арктике, поскольку Россия расширила и обновила свою военную инфраструктуру в регионе.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны.

"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы этого хотим и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - сказал российский диктатор.

Кроме того, Путин заявил, что целью войны в Украине является попытка "объединить русский народ". Глава Кремля цинично заявил, что Москва действует в правильном направлении. Также президент страны-агрессора считает, что подавляющее большинство россиян готовы "все положить" ради своей страны.

"Что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня ничего необычного нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна. И у нас живут особые люди", - сказал Путин.

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