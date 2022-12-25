Путин назвал причину войны в Украине и заявил, что 99,9% россиян готовы все положить в интересах РФ

Путин заявил, что в основе войны в Украине лежит якобы политика геополитических оппонентов РФ, которая направлена на растяжение исторической России.

Путин утверждает, что 99,9% россиян готовы все положить ради РФ / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что целью войны в Украине является попытка "объединить российский народ". Глава Кремля цинично заявил, что Москва действует в правильном направлении.

Как заявил Путин в общении с российскими пропагандистами, в основе войны в Украине лежит якобы политика геополитических оппонентов РФ, которая направлена на растяжение исторической России.

"Разделяй и властвуй. Вот они всегда пытались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша цель в другом – в объединение русского народа", - сказал диктатор.

Кроме того, Путин цинично заявил, что Кремль действует в правильном направлении.

"Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме защиты наших граждан, у нас просто нет", - заявил диктатор.

Также президент страны-агрессора считает, что подавляющее большинство россиян готовы "все положить" ради своей страны.

"Что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня ничего необычного нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна. И у нас живут особые люди", - сказал Путин.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заговорил о мирных переговорах. "Директор" РФ утверждает, что он якобы готов договариваться "со всеми участниками".

"Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они", - сказал Путин.

Также российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны.

"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы этого хотим и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - сказал российский диктатор.

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