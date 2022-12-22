glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин впервые употребил слово "война" относительно вторжения в Украину и неожиданно изменил ее цели

22 декабря 2022, 20:28
Путин традиционно поплакался, что Украина якобы отказывается от диалога и заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами.
Путин впервые употребил слово 'война' относительно вторжения в Украину и неожиданно изменил ее цели
Путин впервые употребил слово "война" относительно вторжения в Украину / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны. Об этом президент РФ заявил в разговоре с журналистами кремлевского пула.

"Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы этого хотим и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - сказал российский диктатор.

Также президент России в очередной раз сказал кремлевским пропагандистам, что война с Украиной – это "вынужденная и необходимая мера", а оккупанты якобы "действуют достойно".

Кроме того, Путин традиционно поплакался, что Украина якобы отказывается от диалога и заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами.

Путин впервые употребил слово
Путин впервые употребил слово "война" относительно вторжения в Украину / Скриншот

"Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы никогда не отказывались. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Однако, рано или поздно, конечно, любые стороны, которые находятся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Мы от этого никогда и не отказывались", - добавил Путин.

Переговоры между Украиной и РФ

Недавно спикер Кремля Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине. По его словам, "конфликт может закончиться и завтра", и зависит это от президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Песков намекнул на то, что Украина должна пойти на террористические условия страны-агрессора.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не намерена вести переговоры с Россией. Москва пытается использовать переговорный процесс, чтобы получить паузу в боевых действиях и подготовиться к новому наступлению. Поэтому украинское государство продолжает освобождать свои территории военным путем.

Как отметил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, оптимальным средством ускорения процесса переговоров Украины и России являются поставки вооружений Киеву. Агрессор на призывы украинского государства к миру каждый раз отвечает все большей эскалацией и демонстрацией своей неготовности к реальным переговорам.

Больше новостей о переговорах Украины и РФ:

война в Украине Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:33

Гороскоп на завтра 23 декабря: Девам - искусство, Ракам - работа, Весам - романтика

20:28

Российская певица дико опозорила Королеву на сценеВидео

20:28

Путин впервые употребил слово "война" относительно вторжения в Украину и неожиданно изменил ее целиВидео

20:25

РФ достала из старых запасов ракеты "без мозгов" - ЖдановВидео

20:10

Приметы на 24 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год семья жила в достаткеВидео

Реклама
20:03

Ирина Билык засветилась в объятиях скандального Алексея Панина

20:00

Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января: Овнам – финиш, Львам – магия, Рыбам – перекресток

20:00

Китайский гороскоп 2023: романтические приключения, успех в карьере и долгожданный отдых в год КроликаВидео

20:00

Просто тест по картинке расскажет о вашем ближайшем будущем

20:00

Когда ставить новогоднюю елку, чтобы круглый год была удача и достаток: благоприятные даты

19:23

Актеры Вечернего Квартала и Женского Квартала рассказали о рождественских семейных традицияхВидео

19:22

Почему американцы и европейцы не дают нам "все и сразу"мнение

19:09

"Мир не переживал еще такие вещи": Шмыгаль рассказал, что ждет Украину в случае полного блэкаутаВидео

19:05

"Аппетит тирана": Польша и страны Балтии находятся в списке целей РФ - польский МИДВидео

19:00

Как и где встречать Новый год 2023: важные рекомендации, которые помогут привлечь удачу и успехВидео

18:59

"Мы пощелкаем и Patriot": Путин истерически отреагировал на поездку Зеленского в СШАВидео

18:44

"Рожа скоро лопнет": Успенская показала последствия пластики

18:18

Новый Год без мандаринов: кому противопоказаны цитрусовыеВидео

18:02

Jerry Heil экстренно госпитализирована во время концерта - певица получила сложный перелом

17:51

В Украине презентовали портал о реформе градостроительства

Реклама
17:51

Королевский дворец тряхнет, как при землетрясении: принц Гарри приготовил "сюрприз" ЧарльзуВидео

17:44

Известный украинский хореограф стала матерью в первый раз

17:40

Зеленский после визита в США встретился с Дудой: о чем говорили лидеры ЕвропыВидео

17:34

"Без нас неправильно": легендарный спортсмен из России в истерике из-за отстранения россиянВидео

17:13

Стабилизация не раньше лета: в Минэнерго дали мрачный прогноз по ситуации в энергетикеВидео

17:00

Шикарное дерево простоит много лет: как выбрать хорошую искусственную елкуВидео

16:57

Кремль ощутимо нервничает: Песков закатил истерику из-за передачи Украине ЗРК PatriotВидео

16:51

Папарацци поймали звезду Отчаянных домохозяек без макияжа - как Ева Лонгория выглядит на самом деле

16:45

Год семьи и любви: астролог назвал опасные даты для свадьбы в 2023 годуВидео

16:37

"Безосновательные обвинения": в Иране закатили истерику из-за выступления Зеленского в Конгрессе

16:30

Модные теплые платья зима 2023 невероятной красоты, в которых уютно даже в морозВидео

16:23

Снежные сугробы и сильные морозы: синоптики рассказали, какой будет Новый год в УкраинеВидео

16:15

Приезжавший в Украину Бен Стиллер растекся в комплиментах выступлению Зеленского в Конгрессе

15:59

"Гауляйтер" сгорел заживо: в Каховке взорвали авто вместе с коллаборантом ШтепойВидео

15:54

"Пугачеву - выжили, Ротару - украинка": в РФ заявили, что у них закончились звезды

15:32

В Воздушных силах рассказали, сколько ВСУ нужно времени, чтобы освоить ЗРК PatriotВидео

15:28

"Маленький никчемный царь": в ОП потроллили подражающего Зеленскому ПутинаВидео

15:15

"Было получено во время попойки": Гиркин раскрыл детали ранения Рогозина

15:13

Не добавляйте 2 ингредиента в салат: безумный рецепт Селедки под шубой на Новый год 2023Видео

14:44

"Любовь в вине – огонь в огне": как варить глинтвейн правильноВидео

Реклама
14:37

"Надо брать Киев, пока Зеленский не в Украине": пропагандистка Скабеева призывает атаковать столицуВидео

14:32

Залп десятками крылатых ракет: РФ ударит по Украине 22 или 23 декабря - источникВидео

14:32

Любимая невестка короля: Кейт Миддлтон получила от Чарльза III новый титул

13:56

"Америка продолжает свою линию": у Путина заныли из-за визита Зеленского в СШАВидео

13:56

Украине дадут оружие, а РФ ждет поражение: Подоляк подвел итоги визита Зеленского в СШАВидео

13:51

Приметы на 23 декабря: какие 2 вещи строго нельзя делать, чтобы не остаться в бедеВидео

13:50

Гороскоп на 22 декабря 2022: Овнам – несдержанность, Близнецам – вдохновение, Рыбам – экономия

13:31

Больше никогда не будете покупать в магазине: 2 простейших и вкусных рецепта домашнего майонезаВидео

13:28

Подробности взрыва в Донецке: Рогозина "вычислили" пограничникиВидео

13:06

Возгорание во время ремонта: в РФ загорелся горе-"авианосец" Адмирал КузнецовВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять