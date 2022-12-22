Путин впервые употребил слово 'война' относительно вторжения в Украину и неожиданно изменил ее цели

Путин традиционно поплакался, что Украина якобы отказывается от диалога и заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами.

Путин впервые употребил слово "война" относительно вторжения в Украину / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны. Об этом президент РФ заявил в разговоре с журналистами кремлевского пула.

"Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы этого хотим и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - сказал российский диктатор.

Также президент России в очередной раз сказал кремлевским пропагандистам, что война с Украиной – это "вынужденная и необходимая мера", а оккупанты якобы "действуют достойно".

Кроме того, Путин традиционно поплакался, что Украина якобы отказывается от диалога и заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами.

Путин впервые употребил слово "война" относительно вторжения в Украину / Скриншот

"Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы никогда не отказывались. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Однако, рано или поздно, конечно, любые стороны, которые находятся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Мы от этого никогда и не отказывались", - добавил Путин.

Переговоры между Украиной и РФ

Недавно спикер Кремля Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине. По его словам, "конфликт может закончиться и завтра", и зависит это от президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Песков намекнул на то, что Украина должна пойти на террористические условия страны-агрессора.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не намерена вести переговоры с Россией. Москва пытается использовать переговорный процесс, чтобы получить паузу в боевых действиях и подготовиться к новому наступлению. Поэтому украинское государство продолжает освобождать свои территории военным путем.

Как отметил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, оптимальным средством ускорения процесса переговоров Украины и России являются поставки вооружений Киеву. Агрессор на призывы украинского государства к миру каждый раз отвечает все большей эскалацией и демонстрацией своей неготовности к реальным переговорам.

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