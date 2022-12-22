Путин впервые употребил слово 'война' относительно вторжения в Украину и неожиданно изменил ее цели

Российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны. Об этом президент РФ заявил в разговоре с журналистами кремлевского пула.
"Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы этого хотим и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - сказал российский диктатор.
Также президент России в очередной раз сказал кремлевским пропагандистам, что война с Украиной – это "вынужденная и необходимая мера", а оккупанты якобы "действуют достойно".
Кроме того, Путин традиционно поплакался, что Украина якобы отказывается от диалога и заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами.
"Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы никогда не отказывались. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Однако, рано или поздно, конечно, любые стороны, которые находятся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Мы от этого никогда и не отказывались", - добавил Путин.
Переговоры между Украиной и РФ
Недавно спикер Кремля Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине. По его словам, "конфликт может закончиться и завтра", и зависит это от президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Песков намекнул на то, что Украина должна пойти на террористические условия страны-агрессора.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не намерена вести переговоры с Россией. Москва пытается использовать переговорный процесс, чтобы получить паузу в боевых действиях и подготовиться к новому наступлению. Поэтому украинское государство продолжает освобождать свои территории военным путем.
Как отметил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, оптимальным средством ускорения процесса переговоров Украины и России являются поставки вооружений Киеву. Агрессор на призывы украинского государства к миру каждый раз отвечает все большей эскалацией и демонстрацией своей неготовности к реальным переговорам.
Больше новостей о переговорах Украины и РФ:
- Переговоров с Путиным и нацистской Россией не будет - Зеленский
- "Серьезные переговоры невозможны": война в Украине может завершиться до конца 2023 года - генсек ООН
- Впереди несколько тяжелых месяцев войны, дальше оккупанты будут выпрашивать у Украины переговоры - МВД