Переговоров с Путиным и нацистской Россией не будет – Зеленский

Украину интересует, в первую очередь, освобождение своих территорий, которые оккупировала страна-агрессор Россия, сказал Владимир Зеленский.

Не вижу, о чем можно договариваться с Путиным - Зеленский / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Украина не будет вести переговоры со страной-оккупантом РФ, которая предпочитает смотреть на мир исключительно сквозь призму собственного мировоззрения. Россией правит нацистский режим, а с Владимиром Путиным не о чем говорить. Киев заинтересован в возвращении всех территорий, которые оккупировала Москва. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью LCI он рассказал о том, что для начала переговоров Россия должна вернуть Украине все оккупированные территории в границах 1991 года. Нацистский режим в Москве не демонстрирует уважения к собеседнику, поэтому диалог невозможен.

"Все, что нас интересует, это освободить наши собственные земли, территории, которые сейчас удерживаются россиянами, тогда нужно будет говорить с Россией. Она должна показать, что готова уважать своего собеседника и возвращать нам то, что принадлежит в соответствии с международным правом. С такой Россией я буду готов вести переговоры, но не с той Россией, которую у нас есть сейчас, с нацистской Россией", - отметил Зеленский.

Также он добавил, что ему не о чем говорить с нынешним главой Кремля Путиным, поскольку тот не настроен на конструктивный диалог и не способен осознать, какой колоссальный ущерб он нанес украинскому народу и, в том числе, и своей стране.

"Но в первую очередь своему собственному обществу, своей стране. В том, что он сделал, есть определенная необратимость. Я понимаю, что многие предлагают сесть с ним за стол переговоров, но я не вижу о чем договариваться", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Переговоры Украины и России

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что глава агрессора РФ Владимир Путин не собирается вести переговоры и завершать войну против Украины.

По его словам, Москва демонстрирует не готовность к диалогу, а намерение воевать на истощение.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что переговоров с Путиным быть не должно, поскольку он является недоговороспособным политиком. По его словам, очевидный выход из ситуации – победа Украины.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что силы обороны Украины будут продолжать военную операцию с целью освобождения своих территорий.

Войска ожидают, пока промерзнет почва, и появятся оптимальные условия для проведения контрнаступательной операции.

Смотрите видео ТСН - Россия настраивается на затяжную войну против Украины

Другие новости: